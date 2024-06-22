“لولو بقت شرطية”.. تردد قناة وناسة الجديد 2024 على نايل سات وعرب سات

بعد حصول العديد من الطلاب والأطفال يحرص الآباء على معرفة تردد قناة وناسة الجديد على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، وكما نعلم أن هذه القناة لاقت قبول العديد من الأشخاص في الفترة الأخيرة، حيث تعمل القناة على تقديم محتوى مسلي للأطفال، كما توجد في القناة شخصية مميزة يعشقها الأطفال وأصبح يرددون أغانيها باستمرار الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى ذلك فإنها تعرض محتواها بأعلى جودة ممكنة، ليس هذا فقط بل تقدم القناة جميع برامجها بالمجانٍ دون أي حاجة لدفع أي اشتراك كل شهر، كما تنوع القناة محتواها بين الترفيهي والتعليمي.

تردد قناة وناسة

الفترة الأخيرة حققت قناة وناسة شعبية كبيرة في الوطن العربي، وكما نعلم أن مالك هذه القناة هو المطرب المشهور راشد الماجد، وترددها كالتالي:

قناة وناسة على النايل سات

أصبح تنزيل القناة على القمر الصناعي نايل سات يتم بخطوات سهلة وبسيطة من خلال الآتي:

التردد: 11559.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 4\3.

تردد قناة وناسة على عرب سات

وأضافت القناة تردد جديد لها على العرب سات، وهذا التردد كما هو متمثل على النحو التالي:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3\4.

أغاني قناة وناسة

كما تحدثنا في السابق أن قناة وناسة تعرض مجموعة كبيرة من الأغاني، وهذه الأغاني من بينها الأغاني التعليمية التي ساعدت في تطور مستوى الأطفال، وهذه الأغاني تكون كالتالي: