تخفيضات كتيييير…  عروض كارفور اليوم السبت 22 من يونيو 2024 على الأجهزة الكهربائية والمواد الغذائية

ارتفعت أحدث عمليات البحث للتعرف على أحدث عروض كارفور اليوم السبت 22 من يونيو 2024، تسعى شركة كارفور حاليًا إلى توفير منتجات بأسعار منخفضة و خصومات جذابة تتضمن هذه العروض مجموعة متنوعة من المنتجات مثل البقالة والمنظفات والملابس والأجهزة الإلكترونية، بالإضافة إلى عروض على العديد من السلع الأخرى لتلبية احتياجات مختلفة للمستهلكين، يأتي هذا التخفيض في إطار احتفالات عيد الأضحى المبارك، حيث وصلت نسبة الخصومات والتخفيضات إلى 25% يمكن للمستهلكين متابعة عروض شركة كارفور على الأجهزة الكهربائية من خلال موقعنا البديل.

عروض كارفور اليوم السبت 22 من يونيو 2024

العديد من المواطنين والتجار يبدون اهتمام كبير ويسعون لمعرفة أحدث عروض كارفور على الأجهزة الكهربائية، بما في ذلك الشاشات أعلنت فروع كارفور أن العروض ستكون متاحة في جميع فروعها بمصر على مستوى الجمهورية تشمل هذه العروض تخفيضات تصل إلى 50% على مجموعة واسعة من الأجهزة الكهربائية، حيث تكون أسعارها أقل بشكل ملحوظ من الأسواق الخارجية والمحلات التجارية الأخرى على سبيل المثال عروض كارفور على الشاشات تتضمن:

تلفزيون LED تورنيدو بحجم 43 بوصة بسعر جديد يبلغ 6999 جنيها بدلا من 7999 جنيهًا.

تلفزيون LED سامسونج بحجم 43 بوصة بسعر جديد يبلغ 7299 جنيها بدلا من 8799 جنيهًا.

تلفزيون LED شارب بحجم 43 بوصة، بسعر جديد يبلغ 7999 جنيه بدلا من 8999 جنيها.

تلفزيون LED جاك بحجم 50 بوصة بسعر جديد يبلغ 6799 جنيه بدلا من 8499 جنيها.

عروض كارفور علي السلع الغذائية

كارفور تقدم عروضا مميزة على السلع الغذائية، حيث يمكن للمستهلكين الاستفادة من تخفيضات كبيرة. يتضمن ذلك:

زيت خليط بسعة 600 مل بسعر 30 جنيها مصريا.

زيت خليط ظاظا بسعة 700 مل بسعر 32.45 جنيها مصريا.

أرز المطبخ بوزن كيلو واحد بسعر 30 جنيها مصريا.

هذه العروض تساعد المستهلكين على توفير النفقات في تسوقهم اليومي، مما يجعل كارفور وجهة مفضلة لشراء السلع الغذائية بأسعار منافسة ومناسبة لجميع الأسر.