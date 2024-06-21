تابع الحلقة الأولى مسلسل صلاح الدين الجزء الثاني لمشاهدة أقوى المعارك التاريخية  العرض الأول

مسلسل صلاح الدين الجزء الثاني يعتبر من أقوى المسلسلات التاريخية الاسلامية التي حازت على شهرة كبيرة للغاية من قبل العديد من المتابعين والمحبين في كافة أنحاء الوطن العربي الذين يرغبون في مشاهدة الأحداث التاريخية القوية والصراعات على فتح القدس والبلاد الاسلامية من قبل صلاح الدين الايوبي وسرعته مع الصليبيين والمغول والتتار وتصديه لهم في محاولة السيطرة على بلاده، وقد انتهى الجزء الاول من المسلسل وينتظر المشاهدين نزول الجزء الثاني وذلك لمتابعة الأحداث القوية به.

مسلسل صلاح الدين الجزء الثاني

يتحدث مسلسل صلاح الدين الايوبي عن نشأة الدولة الأيوبية والتي كان قائدها صلاح الدين، ويعتبر واحداً من أفضل وأعظم القوات في ذلك الوقت، حيث تمكن من تحرير بيت المقدس الذي كان يسيطر عليه الصليبيين في ذلك الوقت بعد احتلال دام لمدة قرون حيث شارك في تأليف ذلك المسلسل الكثير من المؤلفين والكتاب الأتراك والباكستانيين ليظهر لنا هذا العمل الرائع بهذا النجاح الكبير والذي أدى إلى وجود جزء ثاني له والذي من المتوقع أن يكون في شهر اكتوبر المقبل، ولكن لم يتم تأكيد تلك الاخبار حتى هذه اللحظه وسوف يتم الاعلان عنها بشكل رسمي من قبل صناع المسلسل.

القنوات الناقلة لمسلسل صلاح الدين الجزء الثاني

قامت قناة الفجر الجزائرية بالحصول على حقوق بث الجزء الأول من مسلسل صلاح الدين الأيوبي والذي كان يتم عرضه يوم الثلاثاء في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت مصر وقناة تي ار تي التركية في تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت القاهرة.