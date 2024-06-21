الخارقون راجعين من تاني…موعد عرض افلام مارفل 2024 وقصص الأفلام الجديدة

موعد عرض افلام مارفل 2024، ينتظر عشاق عالم مارفل السينمائي مواد عرض الافلام الجديد لعام 2024، حيث انه في عالم السينما السحري والمليء بالأبطال الخارقين، لا تزال أفلام مارفل تتربع على عرش الشاشة الفضية، محققة نجاحا هائلا ومستمرا. يعتبر عام 2024 خطوة جديدة في رحلة هذه السلسلة السينمائية المذهلة، حيث يترقب الملايين من عشاق السينما وعشاق الأبطال الخارقين، بفارغ الصبر، الإصدارات الجديدة والمثيرة، التي تعود بتجارب سينمائية لا تنسى. ولذلك في هذا الموضوع سنقوم بالحديث عن جميع أفلام المتوقع صدورها في هذا العام.

موعد عرض افلام مارفل والابطال الجدد

تستمر استوديوهات مارفل في تقديم ابطال جدد دائما ومغامرات مثيرة ومتنوعة، حيث ينتظر الجمهور بفارغ الصبر، لمعرفة كيف ستتطور القصص المعقدة للأبطال المحبوبين. هذا العام، يشهد عرض أفلام مارفل العديد من المشاريع الطموحة، والتي من المتوقع أن تضيف بعدا جديدا إلى العالم السينمائي للأبطال الخارقين، مع تقنيات الرسومات المتقدمة والتأثيرات البصرية المذهلة، يتوقع أن تقدم أفلام مارفل تجارب سينمائية استثنائية تخطف الأنظار وتثير الإعجاب، وهذا يعكس التزامها بتقديم تجارب ممتعة ترضي توقعات جمهورهت المتنوع في جميع أنحاء العالم، ومن خلال النظرة المستقبلية لأفلام مارفل 2024.

فيلم madameweb

قصة الفيلم

فيلم جديد من أفلام مارفل 2024 من بطولة نسائية مطلقة، تدور أحداث الفيلم حول كاسندرا ويب، والتي تتمتع بالقدرة على رؤية المستقبل، يتلاق طريق كاسندرا مع 3 شابات أخريات، فتجتمع مصائرهن، وتواجهن معا الحاضر المميت.

موعد عرض الفيلم

وسيتم عرض الفيلم في 14 فبراير 2024

فيلم deadpool & wolverine

قصة الفيلم

بعد نجاح الجزء الاول والثاني من سلسله deadpool أحد أهم الأفلام في قائمة أفلام مارفل 2024, ولا يمثل عودة ريان رينولدز في دور ديدبول فحسب، بل أيضا هيو جاكمان في دور وولفرين. سيكون الفيلم الثالث هو أول فيلم في السلسلة يتم تطويره تحت شعار Marvel Studios بعد استحواذ Disney على شركة fox.

موعد عرض الفيلم

وسيتم عرض الفيلم في 26 يوليو 2024

فيلم kraven the hunter

قصة الفيلم

أحد أهم أفلام مارفل الجديدة والتي كان من المقرر عرضها خلال عام 2023، إلا أنه تأجل إلى عام 2024 تدور أحداث الفيلم حول سيرغي كرافينوف، وهو مهاجر روسي يسعى لإثبات أنه اعظم الصيادين في العالم.

موعد عرض الفيلم

وسيتم عرض الفيلم في 13 ديسمبر 2024