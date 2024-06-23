“استعلم عبر موقع نتائجنا”.. نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024 جميع المحافظات

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن توفر الكثير الخدمات للطلاب بصورة الكترونية لكي يتم تسهيل الاستفادة منها، وذلك بهدف توفير الوقت والجهد على جميع الطلاب ومن المتوقع أن تظهر النتيجة بعد الانتهاء مباشرة من رصد درجات الطلاب حيث يستمر جميع المعلمين والمعلمات في جميع محافظات العراق من رصد الدرجات بعد عطلة عيد الأضحى المبارك وبعد ذلك تعلن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024 عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية.

نتائج الثالث المتوسط الدور الأول العراق 2024

يستطيع جميع الطلاب والطالبات الاستعلام عن النتائج بشكل الكترونيا من خلال تنفيذ الخطوات التالية:

في البداية يجب الذهاب الي موقع وزارة التربية العراقية.

ثم قم بالضغط على تبويب تسجيل الدخول.

انقر على تبويب خدمة النتائج من القائمة.

حدد المرحلة الدراسية والمحافظة التابع لها الطالب.

قم بتدوين الرقم الامتحاني واسم الطالب.

اضغط على زر البحث وبذلك سيتم تحميل كشوفات نتائج الثالث المتوسط العراق الدور الأول.

موعد ظهور نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024

ينتظر جميع الطلاب وأولياء الأمور على معرفة نتائج الثالث المتوسط العراق الدور الأول 2024 بشكل الكتروني عبر موقع نتائجنا في جميع المحافظات، حيث بدأت الامتحانات يوم الثلاثاء الموافق 21 من مايو 2024، ومن المقرر ان تنتهي امتحانات الثالث المتوسط الدور الأول يوم 5 يونيو الجاري الموافق يوم الأربعاء وأعلنت الجهات المختصة ان ارتفاع معدل النجاح المتوقع للعام الدراسي الحالي 2024 على مختلف المراحل الدراسية، عندما تنتهي الطلاب بعد أيام قليلة من أداء امتحانات الثالث المتوسط حيث قامت وزارة التربية العراقية ان فترة التصحيح والمراجعة سوف تستغرق أكثر 10 أيام فقط حيث يعمل فريق عمل الكنترول بجهد كبير لإنهاء رصد الدرجات بدقة جيدا.