لجنة التسعير التلقائي.. أسعار البنزين في مصر اليوم السبت 22 يونيو 2024 بعد الزيادة الجديدة

أسعار البنزين في مصر اليوم السبت 22 يونيو 2024 من المتوقع أن تشهد أسعار البنزين في مصر زيادة جديدة، حيث ستقوم لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بإعلان رفع سعر اللتر بمقدار جنيه، يأتي هذا القرار بعد استعراض دوري يقوم به اللجنة كل ثلاثة أشهر، حيث تحدد الأسعار استنادا إلى أسعار النفط العالمية وسعر صرف الجنية المصري مقابل الدولار بالإضافة إلى النفقات الأخرى المرتبطة.

التعديلات الدورية على أسعار البنزين تأتي في إطار جهود اللجنة لضمان التوازن في السوق المحلي وتعزيز استدامة الإمدادات، يهدف هذا الإجراء أيضا إلى تعزيز الشفافية والعدالة في تحديد أسعار الوقود، مما يساهم في تحمل تكاليف الإنتاج والتوزيع بطريقة تعزز من استقرار الاقتصاد المحلي.

أسعار البنزين في مصر اليوم السبت 22 يونيو 2024

يقدم موقعنا الإخباري البديل قائمة أسعار البنزين في مصر اليوم السبت 22 يونيو 2024 في جميع محطات الوقود ومنافذ البيع في جميع محافظات مصر كما يلي:

تم رصد سعر لتر البنزين 95 بعد الزيادة الجديدة عند 13.50 جنيه.

تم رصد سعر لتر البنزين 92 بعد الزيادة الجديدة عند 12.50 جنيه.

تم رصد سعر لتر البنزين 80 بعد الزيادة الجديدة عند 11 جنيه.

تم رصد سعر لتر السولار بعد الزيادة الجديدة عند 10 جنيه.

تم رصد سعر غاز تموين السيارات بعد الزيادة الجديدة عند 6.50 جنيه للمتر الثلاثي.

تم رصد سعر اسطوانة البوتاجاز بعد الزيادة الجديدة عند 100 جنيه.

قرارات لجنة التسعير التلقائي

يتساءل الكثير من المواطنين عبر محركات البحث عن زيادة أسعار البنزين وذلك بعد تداول شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول احتمالية زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار بعد الزيادة التي حدثت في مارس 2024، ومع ذلك فإن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لم تعلن عن أي زيادة جديدة حتى الآن وذلك عقب الزيادة الأخيرة بقيمة جنيه واحد على البنزين والسولار في ذلك الوقت.

ومن المتوقع أن تجتمع لجنة التسعير التلقائي كل ثلاثة أشهر وفقا للسياسة المعمول بها في مصر، حيث يتم خلال هذه الاجتماعات مراجعة الأسعار استنادا إلى أسعار النفط العالمية وسعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار مع مراعاة جميع التكاليف الأخرى المتعلقة.