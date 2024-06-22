تردد سبيستون بدر.. ترفيه مضمون لجميع أفراد العائلة

تشتهر قناة سبيستون بعرضها للمحتوى الراقي التعليمي، وتربى على مشاهدتها أجيال كثيرة على مدار عقود متتالية، كما حصدت ما يقرب من 130 مليون متابع لها منذ مرحلة تأسيسها، وهي من القنوات القليلة التي لا يقلق الآباء والأمهات من متابعة أولادهم لها، فهي ذات محتوى هادف وتثقيفي بنسبة كبيرة، ومن خلال مقالتنا اليوم عبر موقع البديل، سنعرض لكم أحدث تردداتها على الأقمار الصناعية المختلفة، بالإضافة إلى مميزاتها.

تردد قناة سبيستون على الأقمار الصناعية

القمر الصناعي بدر سات نايل سات عرب سات التردد 11785 11785 12341 الاستقطاب عمودي عمودي رأسي الترميز 27500 27500 27500 معامل تصحيح الخطأ 3/4 5/6 5/6

طريقة استقبال تردد قناة سبيستون الجديد

بعد أن وضحنا لكم تردد قناة SpaceToon في الجدول أعلاه، سنوضح لكم فيما يلي خطوات تنزيل القناة على جهاز التلفاز الخاص بك، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولًا ادخل إلى القائمة الرئيسية من جهاز الريموت، واضغط على OK. ثم اضغط على قائمة الخيارات، واختر منها التثبيت اليدوي. بعد ذلك اختر القمر الصناعي سواء كان بدر سات، عربسات، نايل سات.

ثم أضف تردد القناة التابع للقمر الصناعي. وبعد ذلك املئ حقول البيانات الأخرى، مثل: معدل تصحيح الخطأ، والاستقطاب، ومعدل الترميز، وانقر على موافق بعد الانتهاء. ثم انتظر لبضع ثوان معدودة حتى يتم تحميل قناة سبيستون، واضغط على OK لحفظ البيانات، والآن تم تنزيل القناة على جهازك.

مميزات قناة سبيس تون

تعمل قناة SpaceToon على تطوير البرامج التي تقدمها على شاشتها، وذلك حتى تواكب عصرنا الحالي، وفيما يلي سنذكر لكم مميزات القناة والمحتوى الذي تقدمه: