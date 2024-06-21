“هتكسب في غمضة عين!!”.. شفرات جاتا سان اندرياس 2024 للحصول على الاسلحة الفتاكة والقدرات المذهلة.. جرب بنفسك

الالاف من محبي الالعاب الالكترونية يبحثون عن شفرات جاتا سان اندرياس 2024 التي تمكنهم من تخطي الكثير من المهمات بنجاح دون التعرض إلى الخسارة أو القتل لأطول فترة ممكنة، كما أن تلك الشفرات تعمل على التطوير من اداء اللاعب ومنحه قدرات بدنية هائلةـ، بالاضافة إلى الاسلحة الفتاكة التي تجعله قادر على امتلاك أي نوع سلاح وتدمير اعدائه في ثانية واحدة، فإذا كنت من محبي لعبة جاتا سان اندرياس 2024 فاليك باقة من الشفرات والاكواد السرية للعبة.

شفرات جاتا سان اندرياس 2024

ويمكنك استخدام شفرات جاتا سان اندرياس 2024 وادخالها خلال اللعبة لتحصل على كل ما تريد، حيث أن تلك الشفرات عبارة عن حروف باللغة الانجليزية يمكنك ادخالها باستخدام لوحة المفاتيح، ومن خلال تلك الشفرات يمكن للاعب التحكم في الطقس وتغير موديل السيارات أو جانب تصميم خطط جديده للهروب من الشرطة وتدمير الاعداء والحصول على صحة كاملة، واليكم قائمة اجدد شفرات جاتا سان اندرياس 2024:

BAGUVIX : تجعل اللاعب يمتلك صحة غير محدودة تساعده على مطاردة الشرطة.

تجعل اللاعب يمتلك صحة غير محدودة تساعده على مطاردة الشرطة. HESOYAM : تساعد اللاعب على إصلاح السيارات والدروع التي تعرضت للكسر أثناء المطاردات.

تساعد اللاعب على إصلاح السيارات والدروع التي تعرضت للكسر أثناء المطاردات. BTCDBCB : تساعد على تفعيل الجسم ذو العضلات.

تساعد على تفعيل الجسم ذو العضلات. LXGIWYL : تمنح اللاعب حزمة من الأسلحة الأكثر كفاءة.

تمنح اللاعب حزمة من الأسلحة الأكثر كفاءة. BTCDBCB : تستخدم لتفعيل خاصية الجسم البدين.

تستخدم لتفعيل خاصية الجسم البدين. ANOSEONGLASS : يمكن بها استخدام وضع الأدرينالين.

يمكن بها استخدام وضع الأدرينالين. PROFESSIONAL KILLER : تجعل اللاعب يصل إلى مستوى محترف يناسب جميع مستويات اللعبة.

تجعل اللاعب يصل إلى مستوى محترف يناسب جميع مستويات اللعبة. FULLCLIP : تمنح اللاعب عدد من الذخيرة لا نهاية له.

تمنح اللاعب عدد من الذخيرة لا نهاية له. KANGAROO : تساعد اللاعب على القفز بطريقة خارقة.

تساعد اللاعب على القفز بطريقة خارقة. ROCKETMAN: تمكن اللاعب من استخدام النفاثة المندفعة.

اهمية شفرات جاتا سان اندرياس 2024

وتكمن اهمية شفرات جاتا سان اندرياس 2024 في تلك النقاط: