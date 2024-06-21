“احداث نارية مثيرة”.. موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس 2024 والقنوات الناقلة له

عمليات بحث مكثفة شهدها “جوجل”حول موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس 2024 من قبل عشاق الدراما التركية، حيث بعتبر مسلسل قيامة عثمان واحدا من اشهر المسلسلات التركية التي نالت اعجاب ملايين الاشخاص على مستوى الدول العربية، حيث تمكن من تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة بفضل الأحداث القوية التي شهدها الموسم الخامس، مثل موت يعقوب وزواج أورهان بهولوفيرا وغيرها، واليوم سنتعرف معا على موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165 الجزء السادس.

مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس 2024

من المتوقع أن يحقق مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس 2024 نجاحا باهرا ونسبة مشاهدة قياسية على غرار الاجزاء السابقة بفضل قصته الرائعة، حيث تدور احداث المسلسل حول صراعات الدولة العثمانية وتأسيسها في القرن الثالث عشر، وستبدأ اولى حلقات الموسم السادس من المسلسل عندما تتمكن الدولة العثمانية من محاصرة بورصة من جميع الاتجاهات وضمها للدولة، ومن المتوقع أن يتم عرض الموسم السادس ما بين نهاية أكتوبر وبداية نوفمبر 2024، وهو الموعد المعتاد لطرح المواسم الجديدة من المسلسل.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الموسم السادس 2024

وأما عن القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الموسم السادس 2024 عبر الاقمار الصناعية المختلفة، فهي:

قناة ATV التركية:

القمر الصناعي: ترك سات

التردد: 11628

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

الجودة: HD

معدل التصحيح: 5/6

تردد قناة الفجر الجزائرية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12034

معدل التصحيح: 3/4

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

قناة اليرموك:

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11034

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: عمودي

وتمكن مسلسل قيامة عثمان من تحقيق نجاح غير مسبوق على مدار المواسم الماضية كما يتميز المسلسل بأداء قوي من الممثلين وإنتاج ضخم يساهم في جذب المشاهدين أسبوعياً، وجعلهم دائما يبحثو عن اوقات عرضه.