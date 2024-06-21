“جزء عثمان 6”.. مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس 2024 أولى الحلقات بحدث ناري

أثارت ضجة كبيرة في العالم العربي، وعقب عرض خمس مواسم من مسلسل قيامة عثمان، لتعمل بذلك على جذب ملايين من المتابعين في كافة أنحاء الدول العربية، حتى أن المسلسل أخذ شهرة لا يُبالي فيه عبر تقديمه لأحداث تاريخية وشخصيات خدموا الدين وفتحوا بلاد المسلمين، ليكون من بينها المؤسس عثمان، أبرز الشخصيات الإسلامية التي روع دوره بشكل كبير في مسيرة الإسلام وخدمة المسلمين.

موعد عرض جزء عثمان 6

في غضون الـ 5 مواسم التي عُرض فيهم مسلسل قيامة عثمان، أصبح هذا العمل التاريخي هو الراسخ في المكانة الأولى من بين الأعمال الدرامية والتاريخية المؤثرة في العالم الإسلام، ليتساءل ملايين المتابعين عن موعد عرض الموسم السادس، التي من المتوقع أن نشهد له أحداث ترويجية مؤثرة في الأسابيع المقبلة، حتى أن ذلك يُشير إلى وجود عمل درامي جديد أكثر إثارة وتشويقًا سنشهده مع بداية شهر سبتمبر المقبل، بعد تصوير عدة حلقات من هذا العمل.

قنوات إذاعة مسلسل عثمان

هناك العديد من القنوات الفضائية التي تقوم بعرض مسلسل قيامة عثمان، وهي مستمرة معًا في عرض الجزء السادس، ومن بينها قناة ATV التركية، ليكون ترددها الجديد، كما على النحو الأتي:-