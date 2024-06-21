اخلصي من زنهم وخدي ساعة بريك.. اضبط تردد قناة وناسة الجديد على الأقمار الصناعية بدون تشويش

قناة وناسة الفضائية من أشهر قنوات الأطفال التي نالت على إعجاب عدد كبير من الأطفال في مختلف أنحاء الوطن العربي تقوم القناة ببث مجموعة متنوعة من الأناشيد وأغاني الأطفال، كما أن القناة تعمل بصورة مجانية على مدار 24 ساعة دون انقطاع وتقدم محتواها بصورة واضحة وبجودة عالية ومن خلال هذا التقرير سوف نقدم لكم تردد قناة وناسة الجديد.

تردد قناة وناسة عبر القمر الصناعي نايل سات

تزايد البحث من قبل الكثير من الأشخاص عن معرفة تردد قناة وناسة لتنزيل القناة على جهاز الرسيفر الخاص بهم والاستمتاع بأجمل أغاني الأطفال حيث يمكن تحميل قناة وناسة عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال كتابة البيانات الآتية:

تردد القناة هو: 11559.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصويب الخطأ: ¾.

تردد قناة وناسة على قمر عرب سات الصناعي

كما يمكن تنزيل قناة وناسة على جهاز الرسيفر عبر القمر الصناعي عرب سات عن طريق إدخال المعلومات الآتية:

تردد القناة هو :11270.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصويب الخطأ: 4/3.

أغاني قناة وناسة للأطفال

تقدم القناة مجموعة متنوعة من أغاني الأطفال التي نالت على إعجاب العديد من الأطفال، من أشهرها ما يلي:

أغنية لولو في نونو.

لولو اتسرقت.

أغنية لولو أنا عايزة ماما.

تقدم أغنية لولو الشطورة.

أغنية وينك يالولو.

لولو ضاعت.

لولو لا تفتح الباب.

أغنية لولويات صغار.

أغنية لولو صارت شرطية.

مميزات قناة وناسة للأطفال

تميزت قناة وناسة بالعديد من المميزات التي جعلتها من ضمن أفضل قنوات الأطفال الفضائية وأكثرها شعبية ومن أبرزها مايلي: