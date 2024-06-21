الآن.. رابط الحصول على نتائج الصف التاسع في سوريا 2024

أوضحت وزارة التربية والتعليم السورية أن موعد ظهور نتائج الصف التاسع في سوريا 2024 سوف يكون في الأيام القادمة، وذلك بعد إنتهاء جميع المعلمين من تصحيح الأوراق الخاصة بالاختيار النهائية للطلاب ثم مراجعتها بدقة عالية حتى يحصل كل طالب على حقه كاملا وبعد ذلك جمع الدرجات واعتمادها، وفي السطور القادمة سوف نوضح لكم كل ما يتعلق بهذا الموضوع بالتفصيل.

نتائج الصف التاسع في سوريا 2024

ومنذ إنتهاء الطلاب من اختباراتهم النهائية يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2024 وجميع الطلاب يرغبون في التعرف على موعد ظهور نتائج الصف التاسع في سوريا 2024، ومن المتوقع أنه يتم ظهور هذه النتائج بعد فترة قصيرة من الامتحانات النهائية للطلاب وبالتالي من المقرر أن يتم ظهورها في الأيام المقبلة.

وقامت وزارة التربية والتعليم السورية بإطلاق رابط إلكتروني تكون متوفرة به كافة نتائج الطلاب من أجل توفير الوقت والجهد عليهم وتجنب الازدحام في المدارس عند ظهور النتيجة، وقامت الوزارة أيضا بتوضيح الخطوات اللازمة لاستعلام الطلاب وحصولهم على النتيجة.

الاستعلام عن نتائج الصف التاسع في سوريا

تعتبر هذه السنة الدراسية من أهم السنوات التعليمية التي يمر بها الطالب، وذلك لأنها تحدد المسار الأكاديمي له وسوف تنقله إلى مرحلة دراسية جديدة، كما أن الدرجات التي سيحصل عليها هي التي تحدد بأي جامعة سوف يلتحق، وإليكم الخطوات الذي يجب على كل طالب أو ولي أمر السير عليها للاستعلام عن النتيجة، والخطوات هي: