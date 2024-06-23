“استعلم برابط مباشر”.. خطوات استخراج نتائج المراسلة onefd 2024 الديوان الوطني للتعليم والتكوين جميع الولايات

أعلنت الوزارة أن نتائج المراسلة ستكون متاحة عبر الموقع الرسمي للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، وسوف تظهر النتائج خلال الأيام المقبلة خاصة في الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل، كما أوضحت أن عمليات التصحيح مستمرة حتى الآن، وفور الانتهاء منها سوف يتم الإعلان على النتائج على الفور، وفي هذا الصدد دعونا نتعرف على كيفية استخراج نتائج المراسلة onefd 2024 الديوان الوطني للتعليم والتكوين تابعونا.

استخراج نتائج المراسلة onefd 2024 الديوان الوطني للتعليم والتكوين

يستطيع الجميع استخراج نتائج امتحان إثبات المستوى من خلال تنفيذ الخطوات الآتية:

في البداية يجب الذهاب إلي موقع الديوان الوطني الرسمي.

ثم قم بإدخال رقم التسجيل الخاص بك في الحقل المخصص لذلك.

اختر الولاية التابع لها الطالب أو المركز التي تقدمت في الاختبار.

يليه إدخال تاريخ ميلادك واسم الطالب.

بعد ذلك قم بإدخال رمز التأكيد التي ظهر أمامك على الشاشة.

وفي الآخر قم بالضغط على زر استعراض النتيجة.

الولايات التي يتم نشر النتائج فيها

يتم نشر النتائج لإثبات المستوى على مراحل كما حصل في الأعوام السابقة مثل الآتي:

المرحلة الأولي مستغانم، باتنة، شلف، بسكر، أدرار، سطيف، الجلفة.

المرحلة الثانية: قسنطينة، سوق أهراس، بشار، الوادي، عنابة، تلمسان، المدية، ورقلة.

المرحلة الثالثة: الأغواط سعيدة، ووز سكيكدة، عين دفلى، تيارت، تبسة، وهران، بجاية، تيزي وزو.

كيفية حساب معدل النجاح في اختبار إثبات المستوى

بعد إعلان ظهور نتائج امتحان المراسلة دورة ماي 2024، بدأت عملية البحث تزداد على كيفية حساب معدل النجاح في امتحان المراسلة، وقد أعلنت وزارة التربية الوطنية أن معدل النجاح في هذا الامتحان يجب على الطالب يحصل على معدل 10/20 أو أكثر ويتم احتساب المعدل من خلال جمع معدل امتحان المستوى ويضربه في 2 مع نقطة المراقبة المستمرة وقسمة الناتج على 3.