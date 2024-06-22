رسميا.. تحديد موعد الاعلان عن نتائج البكالوريا 2024 جميع المحافظات عبر موقع وزارة التربية والتعليم الجزائرية

في الفترة الأخيرة شهدت الجزائر زيادة في عمليات البحث عن موعد الاعلان عن نتائج البكالوريا 2024 حيث تعتبر البكالوريا مرحلة مهمة جدًا للطلاب حيث يسعون للحصول على أفضل الدرجات لتحديد مسارهم الأكاديمي والمهني المستقبلي وقد قامت وزارة التعليم الجزائرية بالإعلان عن تخصيص رابط خاص للاستعلام عن نتائج امتحان البكالوريا 2024 ليتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الاطلاع على نتائجهم فور إعلانها.

موعد الاعلان عن نتائج البكالوريا 2024

أعلن وزير التعليم الجزائري الدكتور عبد الحكم بلعابد عن تخصيص رابط إلكتروني للاستعلام عن نتائج امتحان البكالوريا 2024 وتهدف تلك الخطوة إلى تسهيل وصول الطلاب وأولياء الأمور إلى النتائج وذلك خصوصًا في ظل الظروف الجوية الصعبة التي تشهدها البلاد في هذه الفترة ومن المقرر أن يتم الإعلان الرسمي عن نتائج البكالوريا لجميع الطلاب يوم 29 يونيو الحالي إلا أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج قبل هذا التاريخ وذلك بعد انتهاء عملية التصحيح وتجميع الدرجات الخاصة بالامتحانات.

رابط نتائج البكالوريا 2024

يمكن الآن للطلاب الجزائريين الاستعلام بسهولة عن نتائج امتحان البكالوريا 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي للديوان الوطني للامتحانات.

تسجيل الرقم الوطني للطالب وكلمة المرور الخاصة به.

الضغط على أيقونة النتائج.

اختيار أيقونة شهادة التعليم المتوسط.

إدخال جميع البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة.

الضغط على أيقونة عرض النتيجة.

وبعدها ستظهر نتيجة الطالب بعد لحظات قليلة على الشاشة وفي حال عدم ظهور النتيجة يرجى التواصل مع إدارة المدرسة التي ينتمي إليها الطالب.

سحب استدعاء بكالوريا

لسحب استدعاء امتحان البكالوريا في الجزائر يمكن اتباع الخطوات التالية: