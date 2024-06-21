الان.. LINK نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول بالاسم عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن كيفية الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول وأوضحت بأنه سيتم استئناف عملية تصحيح أوراق امتحانات الصف الثالث المتوسط لجميع الطلاب في القطاعات العراقية المختلفة مع بداية الأسبوع المقبل وأشارت الوزارة إلى أنه ينتظر الطلاب حاليًا موعد الإعلان عن نتائج الثالث المتوسط لعام 2024 والتي سيتم نشرها بشكل مركزي وإلكتروني لذا سنستعرض معكم جميع التفاصيل الخاصة بالاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط وموعد إعلان النتيجة.

نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط لعام 2024 عبر الإنترنت باتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم في العراق .

. اختر رمز التحقق لنتائج الصف الثالث المتوسط للدور الأول.

قم بإدخال الاسم الرباعي للطالب في الخانة المخصصة.

حدد المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

أدخل رقم الامتحاني الخاص بالطالب.

اضغط على زر الاستعلام وستظهر النتيجة فورًا أمام الجميع.

نتائج الثالث متوسط موقع نتائجنا

يمكن للطلاب في العراق القيام بإجراءات إضافية للاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الأول لعام 2024 عبر موقع نتائجنا وتتمثل هذه الإجراءات فيما يلي:

قم بالدخول إلى موقع نتائجنا.

اختر أيقونة نتائج الثالث المتوسط الدور الأول.

حدد المحافظة التي تنتمي إليها.

اختر أيقونة تنزيل النتائج بصيغة PDF.

انقر على زر حفظ الملف لحفظ النتائج على جهازك.

انقر على خيار عرض النتائج للاطلاع عليها مباشرة.

وفقًا لوزارة التربية والتعليم في العراق، من المتوقع أن تظهر نتائج الثالث المتوسط للدور الأول لعام 2024 بعد استكمال عملية تصحيح امتحانات الثالث المتوسط في جميع مديريات التربية بعد عطلة عيد الأضحى المبارك وبناءً على ذلك ستقوم وزارة التربية العراقية بإعلان النتائج بشكل رسمي عبر بيان صحفي.