حقيقة زيادة أجور المتقاعدين 2024 في الجزائر بعد عيد الأضحى استعلم من هنا

أعلنت الحكومة الجزائرية مؤخراً عن زيادات في معاشات المتقاعدين لعام 2024، حيث تهدف إلى توفير حياة مناسبة للمتقاعدين، بعد أن قدموا خدمات عديدة للوطن وتساعد هذه الزيادة في المعاشات المتقاعدين على مواجهة موجة الغلاء العالمية، ومن خلال مقالنا هذا سنذكر طريقة زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024، كما سنذكر كذلك الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في الجزائر.

زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024

أعلنت وزارة المالية الجزائرية عن جدول رواتب المتقاعدين مع الزيادة الجديدة التي سيتم دفعها قبل عيد الأضحى المبارك كما اوضحت الوزارة القيمة المستحقة لكل راتب بعد هذه الزيادة.

أعلنت وزارة المالية أن الزيادة الجديدة في المعاش الشهري للمتقاعدين الذين لا يتجاوز دخلهم 20 ألف دينار جزائري ستكون بقدر 1000 دينار جزائري.

كذلك أعلنت وزارة المالية أن المتقاعدين الذين يتقاضون راتباً شهرياً يتجاوز 20 ألف دينار سيستفيدون من زيادة جديدة بقيمة 800 دينار جزائري.

كما أفادت وزارة المالية بأن الزيادة في الرواتب الشهرية للمتقاعدين الذين تتراوح رواتبهم بين 50 ألف دينار جزائري و80 ألف دينار جزائري ستبلغ تقريبًا 3 بالمئة من إجمالي الراتب.

تم تحديد زيادة جديدة للمتقاعدين الذين تتجاوز رواتبهم 80 ألف، بحيث تكون نسبتها 2 في المئة من إجمالي الراتب.

وسيتم تنفيذ ذلك تزامنًا مع موعد صرف رواتب المتقاعدين المحدد.

رابط الاستعلام عن معاشات المتقاعدين في الجزائر

يمكن الاستعلام عن معاشات المتقاعدين في الجزائر بكل سهوله من خلال اتباع الخطوات التالية

الدخول إلى موقع وزارة المالية الجزائرية.

تسجيل الدخول إلى الحساب.

إدخال اسم المستخدم وكلمة السر.

اضغط على الزر للاستفسار عن رواتب المتقاعدين.

كما يمكت إدخال جميع بيانات ومعلومات المتقاعد الذي يريد معرفة تفاصيل معاشه.

الضغط على زر بحث.

كذلك سيتم تقديم كافة المعلومات المتعلقة بمعاش التقاعد وزيادته الأخيرة.

شروط استحقاق معاشات التقاعد في الجزائر

أفادت الوزارة بضرورة توفر الشروط التالية ليكون المتقاعد مؤهلاً للحصول على زيادة جديدة في معاش التقاعد، وهذه الشروط هي: