ارتاحي من زن العيال طول النهار.. تردد قناة كراميش على النايل سات وعرب سات

قناة كراميش هي واحدة من القنوات التلفزيونية العربية المميزة المخصصة للأطفال والتي اكتسبت شعبية كبيرة في العالم العربي كما تعتبر كراميش واجهة رائدة في تقديم محتوى ترفيهي وتعليمي آمن ومثرٍ للأطفال. تتميز القناة ببرامجها المتنوعة التي تشمل الرسوم المتحركة والبرامج التعليمية والألعاب التفاعلية مما يساهم في تنمية مهارات الأطفال و تعزيز قيمهم الإيجابية بطرق مبتكرة ومسلية.

تردد قناة كراميش على النايل سات

نعرض اليكم اليوم من خلال السطور القادمة تردد القناة على النايل سات حملها الان وادخل التردد الاتى :

التردد: 10727 ميجاهرتز

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

تردد قناة كراميش على عرب سات

نعرض اليكم اليوم من خلال السطور القادمة تردد القناة على عرب سات حملها الان وادخل التردد الاتى :

التردد: 11641 ميجاهرتز

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

مزايا قناة كراميش

بعد تنزيل قناة كراميش على جهازك أستمتع بالعديد من المزايا والتى تتمثل في: