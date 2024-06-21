كم تبقى لنزول الدعم السكني.. متى ينزل الدعم في البنوك

كم تبقى لنزول الدعم السكني، وقد تم الإعلان رسميا من قبل وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية عن الموعد المقرر لصرف الدعم السكني، حيث أن سوف تقوم الوزارة بصرف الدعم السكني في ميعاد شهري ثابت كل شهر لجميع الفئات المستحقة.

كم تبقى لنزول الدعم السكني

ما هي المدة المتبقية على نزول الدعم السكني؟ حيث أن وجدنا العديد من محركات البحث المتواجدة حاليا وفي الفترة الأخيرة التي تدور حول متى موعد نزول الدعم السكني ولذلك من خلال بعض الفقرات التالية قررنا أن نوضح لكم الموعد المحدد في نزول الدعم السكني:

حيث أن سوف تقوم وزارة الإسكان بصرف الدعم السكني في يوم 24 من كل شهر ميلادي 18 من شهر ذي الحجة ع 77.

ويكون هذا الموعد هو موعد ثابت شهريا ما لم يوجد إجازة رسمية أو إجازة، ففي حالة وجود ذلك سوف يتم تقديم أو تأخير الموعد حسب ما يتم التجديد من قبل الوزارة.

ومن المقرر أنه سوف يتم صرف الدعم الخاص بشهر يونيو في يوم الإثنين الموافق له يوم 24 من شهر يونيو لعام 2024.

وقد تم التأكيد من قبل الوزارة على ضرورة تحقق جميع المواطنين من الشائعات قبل تداولها وأنها تقوم بالإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بالدعم السكني على موقع الوزارة، وذلك من أجل ضمان الدقة وصحة المعلومات.

شروط استحقاق الدعم السكني 2024

تتلخص جميع شروط استحقاق الدعم السكني لعام 2024 في بعض الفقرات التالية: