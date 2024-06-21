مبروك لجميع الطلاب.. نتائج الشهادة الإعدادية في ليبيا 2024 جميع المحافظات عبر موقع وزارة التربية والتعليم الليبية

بدأت وزارة التربية والتعليم في حكومة الوفاق الوطني بالتحضير لإعلان نتائج الشهادة الإعدادية في ليبيا 2024 وهو الحدث المنتظر بشغف من قبل طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية في ليبيا ومع اقتراب اللحظة المنتظرة لذا ينتظر الجميع بفارغ الصبر إعلان النتائج واعتمادها رسمي ومن المتوقع أن تشهد الساعات القادمة جهودًا مكثفة من قِبل الطلاب وأولياء الأمور في جميع أنحاء المحافظات الليبية لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية.

نتائج الشهادة الإعدادية في ليبيا 2024

يسر وزارة التربية والتعليم في ليبيا أن تعلن عن توفير رابط مخصص للاطلاع على نتائج الشهادة الإعدادية، والتي ستعلن بشكل نهائي بعد إنتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، ويمكن للطلاب والطالبات الحصول على نتائج الامتحانات الإعدادية للدور الأول في ليبيا من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الليبية وذلك باتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع وزارة التربية والتعليم في ليبيا .

. الدخول إلى قسم نتائج الامتحانات.

اختيار العام الدراسي 2024.

إدخال اسم الطالب ورقم الجلوس الخاص به.

إدخال رقم الهوية.

الضغط على زر استعلام عن النتيجة.

الاعتراض على نتائج الشهادة الإعدادية ليبيا

يمكن للطلاب وأولياء الأمور في ليبيا تقديم الاعتراض على نتائج الصف الثالث الإعدادي من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الليبية باتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم.

انتقل إلى قسم نتائج الطلاب.

اختر الخيار الاعتراض على النتيجة.

أدخل رقم جلوس الطالب ورقم الهوية الوطنية.

انقر على زر إرسال.

نتائج الإعدادية ليبيا

أكدت وزارة التربية والتعليم في ليبيا التابعة لحكومة الوحدة الوطنية أن نتائج الشهادة الإعدادية ستصدر بعد إنتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك وانتهاء إجازة موظفي الوزارة، جدير بالذكرأن الوزارة قد قامت بتنظيم الامتحانات بشكل جيد وبعد انتهائها بدأت الوزارة عملية تصحيح الأوراق وفقًا لمعايير محددة لضمان الدقة في التصحيح، ومن ثم تمت مراجعة النتائج وإعداد التقارير النهائية.