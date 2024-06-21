تابع مسلسل السلطان محمد الفاتح الجزء الثاني لمشاهدة أولى الحلقات بالأحداث النارية العرض الأول

يعتبر المسلسل محمد الفاتح واحداً من أشهر المسلسلات التركية التاريخية والتي حازت على شهرة كبيرة للغاية منذ عرض الجزء الاول من المسلسل، حيث يحكي المسلسل عن قصة السلطان محمد الفاتح وبطولاته وفتوحاته المميزة ونشره للدين الاسلامي في كافة انحاء العالم، وتصديه لاعدائه الذين كانوا يحاربون فتوحاته ويرغبون في السيطرة على بلاده، وقد تم عرض الجزء الاول من المسلسل خلال الفتره الماضيه والذي انتهى منذ أيام قليلة، حيث ينتظر العديد من المشاهدين والمتابعين للمسلسل موعد عرض الجزء الثاني وذلك لمعرفة الأحداث القوية التي ستحدث به.

مسلسل محمد الفاتح الجزء الثاني

بعد الأحداث القوية التي حدثت في مسلسل محمد الفاتح الجزء الاول نجد أن الكثير من محبي المسلسل يرغبون في معرفة موعد نزول وعرض الجزء الثاني ومتابعه تلك الاحداث لحظة بلحظة، حيث تدور قصة المسلسل حول معركة فتح القسطنطينية والتي تعد واحدة من أفضل المعارك التي خاضها المسلمين عبر التاريخ، وجاء عرض ذلك المسلسل التزامنا مع الاحداث الجارية حول العالم والرغبة في تحرير القدس، ومن المتوقع أن يتم عرض الجزء الثاني من مسلسل السلطان محمد الفاتح خلال الفترة المقبلة وخاصة أن فريق العمل قد بدأ في تصوير أحداث الجزء الثاني.

تردد قناة TRT التركية

يمكن ضبط تردد قناة TRT التركية للاستمتاع بمشاهدة الجزء الثاني من مسلسل السلطان محمد الفاتح بعد نزوله على التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11042.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة TRT التركية عرب سات

كما يمكن ضبط تردد قناة TRT التركية على القمر الصناعي عرب سات من خلال هذا التردد:

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 12073.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.