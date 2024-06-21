“موبايل تشتريه وتنساااه”.. سعر ومواصفات ومميزات هاتف Xiaomi Poco F6 Pro بمعالج رائد وشاشة مميزة

إن التعرف على مواصفات هاتفXiaomi Poco F6 pro شئ هام جدا للمستخدمين ليقرروا شراء هذا الهاتف او لا ويتميز الهاتف بتصميمه الأنيق والشبابي وألوانه الرائعة، وقد كشفت شركة شاومي عن أبرز مواصفات هذا الهاتف المميز، مما يسهل على المستخدمين الإلمام بإمكانياته، ويعتبر هذا الهاتف من أشهر الهواتف التي أطلقتها الشركة بفضل ميزاته وإمكانياته الرائعة، إضافة إلى تصميمه الفريد وألوانه الجذابة التي تلبي مختلف الأذواق.

مواصفات هاتف Xiaomi Poco F6 Pro

تأتي مواصفات الهاتف كالأتي:

واجهة المستخدم هي واجهة شاومي HyperOS.

يعمل الهاتف على نظام تشغيل Android 14.

المعالج الرسومي من نوع Adreno 740.

نوع المعالج كوالكوم سناب دراجون 8 جين 2 ثماني النواة.

دقة التصنيع 4 نانومتر.

المساحة الهاتف 256 جيجا مع 12 جيجا رام.

أو 512 جيجا مع 12 جيجا رام.

1 تيرا مع 16 جيجا رام.

الشاشة من نوع AMOLED.

مقياس الشاشة 6.67 بوصة.

الرامات من نوع LPDDR5X.

ذاكرة الهاتف من نوع UFS 4.0.

مميزات شاومي poco f6 pro

قدم هذا الهاتف العديد من المميزات المهمة التي جعلت الناس يقبلون على شرائه، ومن أهم تلك المميزات ما يلي:

أداء قوي ومميز بفضل المعالج الرائع.

بطارية قوية تمكن الهاتف من العمل لعدد ساعات طويلة.

دعم الشحن السريع.

الهاتف يدعم الشحن السريع بقوة 120 واط.

الشاحن مرفق في العلبة.

صوت عالي ومسموع بفضل تزويده بسماعات استيريو.

شاشة كبيرة ومميزة من نوع اموليد ذات سطوع جيد.

سعر الهاتف

بالرغم من إمكانيات الجهاز الرائعة، إلا أنه جاء بسعر متميز أقل من العديد من أجهزة شاومي الأخرى، وفيما يلي نعرض لكم الأسعار المتوفرة للهاتف: