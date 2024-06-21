من هنا… استعلام نتائج الثالث المتوسط العراق الدور الأول 2024 في عموم المحافظات بالرقم الإمتحاني عبر موقع وزارة التربية العراقية

تستقبل منصات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي أعداد كبيرة جداً من الباحثين عن نتائج الثالث المتوسط العراق الدور الأول 2024 بالإضافة إلى أنهم يرغبون في معرفة الروابط التي تمكنهم من الحصول على النتيجة بكل سلاسة، فبإمكانك الحصول على نتيجة من موقعين تم إصدارهما وهما (موقع نتائجنا/ أو موقع وزارة التربية الرسمي التابع للعراق)، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم طريقة الاستعلام عن نتائج الصف الثالث وموعد إعلان النتيجة تابعوا السطور التالية.

نتائج الثالث المتوسط العراق الدور الأول 2024

لكي تتمكن من الحصول على نتائج الثالث المتوسط بالعراق يجب عليك أن تقوم بإتباع هذه المجموعه البسيطه من الخطوات، والتي سيتم توضيحها في التالي:

قم بالذهاب إلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة التربية العراقية.

ومن ثم (أدخل الكود) المموه في الركن الخاص به.

قم بالدخول إلى واجهة المستخدم الخاصة بالموقع.

انقر على القسم الخاص «بالنتائج»، ومن هنا عليك تحديد أنك تريد «الاستعلام».

بعدها أختر «المرحلة الدراسية» الخاصة بالطلاب.

مع تحديد «الفصل الدراسي»، ويليها تدوين باقي المعلومات الشخصية.

بعدها قم بفحص ما تم كتابتة، وانقر على زر إرسال.

موعد اعلان نتائج الثالث المتوسط

مازالت منصات البحث تواجهه الكثير من التساؤلات حول موعد إعلان نتائج الصف الثالث المتوسط لأنها من السنوات المهمة بالنسبة لكافة الطلاب، ولذلك قام وزير التربية بالعراق ببث بعض الطمأنينة في قلوب الطلاب وأولياء الأمور من خلال عرض منصات التي سيتم رصد النتيجة النهائية عبرها، وتم القول أن عمليات التصحيح الأوراق مازلت مستمرة ولكن تم الإنتهاء من حوالى تسعين بالمئة منها، وأوضحت أن النتيجة عند الانتهاء من رفعها سيتم إبلاغ كافة الطلاب من خلال صفحات المدرسة الخاصة بهم.