بشكل رسمي زيادة رواتب المتقاعدين العراق وموعد صرف الرواتب استعلم الآن

يرغب العديد من المتقاعدين في العراق عن زيادة رواتبهم لعام 2024، إذ ينتظر العديد من المواطنين رواتبهم وسيتم صرف الرواتب الشهرية في موعدها المحدد، وتعمل الحكومة العراقية على تقديم الدعم المالي لهم من خلال زيادات دورية في رواتبهم لتلبي احتياجاتهم، وهذا ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا.

موعد صرف رواتب المتقاعدين العراق

صرحت وزارة المالية العراقية، أنه يتم صرف راتب المتقاعدين في اليوم الأول من كل شهر لكن إذا صادف موعد الدفع عطلة رسمية أو عطلة نهاية الأسبوع، يتم تعديل موعد صرف رواتب المتقاعدين إما بالتقديم أو التأخير وفقًا لذلك.

بالإضافة إلى الإعلان الجديد عن الزيادة بعد موافقة مجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة المالية العراقية، والتي ستبلغ 100 ألف دينار عراقي، تبذل وزارة المالية جهد كبير حتى يتم وصول المستحقات المالية للمتقاعدين في جميع محافظات العراق حيث قد وضعت الوزارة عدة شروط للحصول على هذه الزيادة، منها الإقامة الدائمة في العراق وألا تقل مدة الخدمة عن 20 عامًا.

الاستعلام من رواتب المتقاعدين في العراق

يمكن للمتقاعدين الاطلاع على رواتبهم ومعرفة تفاصيل الزيادة الجديدة التي اعلنت عنها الحكومة عبر زيارة موقع وزارة المالية واتباع الخطوات التالية:

اذهب مباشرة إلى موقع وزارة المالية في العراق.

ثم اكتب البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

من ثم يتم النقر فوق استعلام عن أجور المتقاعدين.

بعد ذلك سوف يتم عرض صفحة جديدة، يرجى تعبئة المعلومات المطلوبة.

من قم يتم تسجيل رقم الحساب المصرفي واسم صاحب الحساب.

ثم يتم الضغط على استعلام.

انتظر بعض الوقت وستعرض أمامك جميع المعلومات وقيمة الزيادة الجديدة.