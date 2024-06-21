شاهد واستمتع بأقوى بطولات كرة القدم كوبا امريكا 2024 || تردد القنوات الناقلة للبطولة

في الولايات المتحدة الأمريكية، سعد عشاق كرة القدم بانطلاق بطولة كوبا أمريكا 2024 خلال الساعات الماضية، ستشهد البطولة مشاركة منتخبات قارتي أمريكا الشمالية والجنوبية معًا، وقد بدأت البطولة من فجر اليوم الجمعة وتستمر حتى 14 يوليو المقبل، وسيبدأ منتخب الأرجنتين رحلة الدفاع عن لقبه بمواجهة منتخب كندا في افتتاح المنافسات التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

ما هي كوبا امريكا 2024؟

تعتبر بطولة كوبا أمريكا من أقدم وأهم البطولات القارية في عالم كرة القدم، وتشهد متابعة واسعة النطاق من قبل عشاق الساحرة المستديرة حول العالم. وبانطلاقتها الجديدة، تثير هذه البطولة حماس الجماهير وتعد بفترة من الإثارة والتشويق في عالم كرة القدم الأمريكي، بالتأكيد، ستكون البطولة مناسبة مثالية لرؤية المواهب الكروية البارزة في القارة الأمريكية، وسط تنافس شديد ومباريات مثيرة قد تحمل في طياتها العديد من المفاجآت والإثارة. وبهذا، يترقب عشاق الساحرة المستديرة ما ستسفر عنه المواجهات القادمة في بطولة كوبا أمريكا 2024 بفارغ الصبر وحماس شديد.

القنوات الناقلة كوبا أمريكا 2024

تم الكشف عن القنوات الناقلة لمتابعة بطولة كوبا أمريكا عبر الأقمار الصناعية، حيث ستكون متاحة للمشاهدين في عدة دول حول العالم، وستنقل المباريات القنوات التالية:

القنوات الإسبانية: Esport 3، TV 3 Catalunya

تردد القنوات: 11347 H 20858 أفقي

القمر: هيسباسات 30 غربًا

القنوات الإيطالية: Solo calcio

تردد القنوات: 11179 / H 27500.

القمر: يوتلسات 5 غرب

القنوات الفرنسية: L’Equipe TV

تردد القنوات: 12648 / V 29500.

القمر: يوتلسات 5 غرب

القنوات الإيطالية: Sport italia

تردد القنوات: 12341 / V 31400.

القمر: يوتلسات 5 غرب.

حتى الآن، لم تعلن أي شبكة عربية في الحصول على حقوق بث البطولة، التي من المقرر أن تنطلق اليوم الجمعة الموافق 21 يونيو.