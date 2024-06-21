خبر سعيد لأصحاب المعاشات.. موعد صرف العلاوات الخمس 2024 الدفعة الرابعة التأمينات الاجتماعية

موعد صرف العلاوات الخمس 2024 الدفعة الرابعة، توصلت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إلى قرار سار يهم حوالي 11 مليون مواطن مصري يستلمون معاشات، وذلك بعد إعلانها رسمياً خلال الفترة الأخيرة، الدولة تبذل جهودا مستمرة لتلبية احتياجات وتطلعات أصحاب المعاشات في مصر، حيث تعمل بانتظام على زيادة قيمة هذه المعاشات بنسب معينة، وذلك بهدف مواجهة التحديات الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد نحن هنا في البديل نعمل على نقل هذا الخبر السعيد لجميع قرائنا عبر منصتنا الإخبارية.

موعد صرف العلاوات الخمس 2024 الدفعة الرابعة

تصرف الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية دفعة جديدة من العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات في شهر ديسمبر 2024، وهذه الدفعة تمثل الرابعة من سلسلة العلاوات، حيث تم صرف الدفعة الثالثة في مارس من هذا العام.

تم تحديد موعد صرف معاشات شهر يوليو 2024 من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لجميع المستحقين، ومن المقرر أن يتم صرفه في الإثنين، 1 يوليو لم يتم تطبيق زيادات إضافية على معاشات شهر يوليو، كما كان يتوقعه أصحاب المعاشات في مصر نظراً لأن الزيادة تمت صرفها بالفعل في مارس 2024 وذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

من هم الفئات المستفيدة العلاوات الخمسة

العلاوات الخمسة تستفيد منها فئات معينة من أصحاب المعاشات حسب القيمة الشهرية للمعاشات التي يتلقونها، الفئة الأولى تشمل أصحاب المعاشات التي تقل قيمتها عن 2000 جنيه، في حين تتضمن الفئة الثانية أصحاب المعاشات التي تتراوح قيمتها بين 2000 و3000 جنيه، حيث يتم منحهم علاوة بنسبة 21٪، أما الفئة الثالثة فتشمل أصحاب المعاشات التي تزيد قيمتها عن 3000 جنيه شهرياً ويتم منحهم علاوة بنسبة 100٪.

هذه العلاوات تمثل جهوداً من الحكومة لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات المصريين وتعزيز دخلهم في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.