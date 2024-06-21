هسة جدول امتحانات السادس العراق بعد التعديل 2024 بالنجاح للجميع

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن الجدول الجديد لامتحانات الصف السادس الإعدادي لعام 2024 بعد إجراء تعديلات عليه كان من المقرر أن يتم امتحان مادة الأحياء يوم السبت 22 يونيو، ولكن بعد التعديل تم تأجيله إلى يوم الأحد 23 يونيو، مع إدخال بعض التعديلات الأخرى على المواد المتبقية وهذا ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا.

جدول امتحانات الصف السادس الاعدادي 2024 في العراق للدور الأول

يواصل طلاب الصف السادس الإعدادي في جميع محافظات العراق أداء امتحاناتهم أمام اللجان بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى يوم الأحد القادم الموافق 23 يونيو وقد بدأت امتحاناتهم يوم السبت 8 يونيو الجاري، حيث أجرى طلاب القسم العلمي في الدراسة العربية “تعليم عام وموهوبين”، والتركمانية، والكردية امتحان مادة التربية الإسلامية، بينما بدأ طلاب القسم الأدبي أداء نفس الامتحان في اليوم التالي فيما يلي نقدم أهم التعديلات التي طرأت:

وفقًا لجدول امتحانات الصف السادس الإعدادي القديم، كان من المزمع أن يُجرى اختبار مادة الأحياء لطلاب الشعبة العلمية يوم السبت الموافق 22 يونيو.

بعد إجراء التعديل، تم تأجيل جميع المواد المدرجة في الجدول ليوم كامل، ولذلك ستُستأنف الامتحانات بعد عطلة عيد الأضحى يوم الأحد بدلاً من السبت.

تم إدراج يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024 كعطلة رسمية بمناسبة “عيد الغدير” في الجدول الزمني الجديد، وفقاً لما أعلنته وزارة التربية.

تم تعديل عطلة يوم الثلاثاء ليضاف إليها يوم الاثنين 1 يوليو، حيث كان هذا اليوم فارغًا في الجدول ليصبح مخصصًا للامتحانات.

جدول الامتحانات للدور الأول

أعلنت وزارة التربية العراقية أن امتحانات الصف السادس الإعدادي لجميع الفروع ستبدأ اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2024، ويتضمن الجدول ما يلي: