قومي اعمليها للعيال.. كيفية عمل البسبوسة بالقشطة خفيفة وصحية وطعمها ولا في الخيال

في ظل سعي الكثير من النساء إلى عمل بعض الحلويات اللذية، فتعتبر عمل بسبوسة القشطة في المنزل من أشهى الحلويات الشرقية التي يمكن تحضيرها بسهولة وبمكونات بسيطة، متوفرة لكل ربة منزل، لذا فاليوم ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع.

تحضير بسبوسة القشطة

ولتحضير بسبوسة القشطة، تحتاجين إلى:

كوب ونصف من السميد.

كوب من السكر.

كوب من الحليب.

نصف كوب من الزيت النباتي.

ملعقة صغيرة من الباكينج باودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

لتحضير القشطة:

كوبين من الحليب.

ملعقتين كبيرتين من النشا.

ملعقتين كبيرتين من السكر.

علبة قشطة.

خطوات عمل بسبوسة القشطة