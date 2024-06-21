قومي اعمليها للعيال.. كيفية عمل البسبوسة بالقشطة خفيفة وصحية وطعمها ولا في الخيال

في ظل سعي الكثير من النساء إلى عمل بعض الحلويات اللذية، فتعتبر عمل بسبوسة القشطة في المنزل من أشهى الحلويات الشرقية التي يمكن تحضيرها بسهولة وبمكونات بسيطة، متوفرة لكل ربة منزل، لذا فاليوم ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع.
تحضير بسبوسة القشطة
ولتحضير بسبوسة القشطة، تحتاجين إلى:
- كوب ونصف من السميد.
- كوب من السكر.
- كوب من الحليب.
- نصف كوب من الزيت النباتي.
- ملعقة صغيرة من الباكينج باودر.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
لتحضير القشطة:
- كوبين من الحليب.
- ملعقتين كبيرتين من النشا.
- ملعقتين كبيرتين من السكر.
- علبة قشطة.
خطوات عمل بسبوسة القشطة
- امزجي السميد، السكر، الحليب، الزيت، الباكينج باودر والفانيليا في وعاء كبير حتى تحصلي على خليط متجانس، واتركي الخليط ليرتاح لمدة 10 دقائق.
- لتحضير القشطة، ذوبي النشا والسكر في الحليب البارد وضعيه على نار متوسطة مع التحريك المستمر حتى يثخن الخليط.
- ارفعيه من على النار وأضيفي القشطة وامزجي جيداً حتى تحصلي على قشطة متماسكة.
- ادهني صينية الفرن بالزبدة واسكبي نصف كمية خليط البسبوسة، ثم أضيفي طبقة القشطة، ووزعيها بالتساوي.
- اسكبي باقي خليط البسبوسة فوق القشطة برفق حتى تغطيها بالكامل.
- اخبزي البسبوسة في فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 30-35 دقيقة أو حتى يصبح لونها ذهبياً.
- بعد إخراجها من الفرن، يمكنك سكب القليل من القطر البارد عليها وتركها لتبرد قبل التقديم.
- بسبوسة القشطة تعتبر خياراً ممتازاً للحلويات في المناسبات الخاصة والأعياد، وستجدين أن إعدادها في المنزل يمنحك فرصة لإضافة لمستك الشخصية والاستمتاع بنكهة لذيذة وشهية.