here متاح رابط نتائج التاسع سوريا 2024 برقم الاكتتاب عبر موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy في كل المحافظات

الالاف ينتظرون موعد ظهور نتائج التاسع سوريا 2024 على احر من الجمر، خاصة وأن الطلاب قد انهوا الامتحانات خلال الفترة الماضية، ولم تستقبل الوزارة أي شكوى تذكر من صعوبة الامتحانات التي جائت في مستوى الطالب العادي، وبالتالي من المتوقع أن تكون نسبة النجاح في نتائج الصف التاسع 2024 مرتفعة هذا العام، وقد وفرنا لكم رابط موقع وزارة التربية السورية لتتمكنوا من الاستعلام عن نتائج التاسع سوريا 2024 برقم الاكتتاب بسهولة في جميع المحافظات.

نتائج التاسع سوريا 2024

وتسعى وزارة التربية السورية أن يتم الاعلان عن نتائج التاسع سوريا 2024 في أسرع وقت حيث بدأت امتحانات الصف التاسع في سوريا يوم الاثنين 27 مايو 2024 وانتهت يوم الأربعاء 12 يونيو، وحاليا تعمل الكنترولات على قدما وساق ليتم الانتهاء من اعمال التصحيح ورصد الدرجات قريبا، وبالتالي ترفع على الموقع الرسمي للوزارة ليتمكن الطلاب من الاستعلام عنها بشكل الكتروني وسوف يتم الإعلان عن النتائج فور الانتهاء من عملية التصحيح، واليكم طريقة الاستعلام عن نتائج التاسع سوريا 2024 عبر الموقع الرسمي للوزارة:

انتقل إلى موقع وزارة التربية السورية.

انتقل إلى قسم “نتائج الاختبارات”.

اختر نتائج التاسع سوريا 2024.

حدد اسم المحافظة التي يقيم فيها الطالب.

الآن قم بادخال اسم الطالب الرباعي، أو ادخال رقم الاكتتاب الخاص به.

اضغط على أيقونة “عرض النتيجة” ليتم عرض نتيجة الطالب مع تفاصيل درجات المواد والمجموع الكلي.

نتائج الصف التاسع سوريا 2024

وحتى الآن لم يتم تحديد موعد رسمي للكشف عن نتائج الصف التاسع سوريا 2024 برقم الاكتتاب، فيما افادت بعض المصادر الغير رسمية أن إعلان نتيجة التاسع 2024 في سوريا ستكون في تمام الساعة الثامنة صباحا يوم الخميس 27 يونيو 2024 لترفع النتائج النهائية عبر موقع وزارة التربية السورية وموقع تطبيق الامتحانات.

يمكنك بسهولة استخراج نتائج التاسع سوريا 2024 ومعرفة درجاتك التفصيلية في كل المواد المضافة والغير مضافة للمجموع عبر موقع الوزارة الرسمي بعد اعتمادها، وهناك توقعات بأن يتم الاعلان عن النتيجة خلال ايام تعد على اصابع اليد ولكن لم يتم التأكيد على هذا الموعد الذي يترقبوه الالاف.