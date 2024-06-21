سعر ومواصفات هاتف Oppo A97: الخيار الأمثل لعشاق التكنولوجيا والتصميم

يُعتبر هاتف Oppo A97 من الهواتف التي تجمع بين الأداء المتميز والتصميم الأنيق، وهو ما يجعله خيارًا مثاليًا لمن يبحث عن جودة عالية بسعر مناسب، يأتي الهاتف بمواصفات تقنية تضعه ضمن الخيارات الرائدة في فئته السعرية، مما يجعله منافسًا قويًا في السوق.

مواصفات هاتف Oppo A97

قبل الغوص في تفاصيل الهاتف، دعونا نلقي نظرة على ما يقدمه Oppo A97 من مزايا تجعله يبرز في سوق الهواتف الذكية، من الشاشة عالية الدقة إلى الكاميرا المتقدمة، يوفر هذا الجهاز تجربة مستخدم متكاملة.

الشاشة 6.56 بوصة، IPS LCD، 90Hz الكاميرا خلفية: 48+2 ميجابكسل، أمامية: 12 ميجابكسل الذاكرة العشوائية 12 جيجابايت رام التخزين 256 جيجابايت البطارية 5000 مللي أمبير السعر 5,890 جنيه مصري

مميزات الهاتف

يتمتع Oppo A97 بعدة مميزات تجعله خيارًا مغريًا، منها الأداء السلس والكاميرا القوية التي تلتقط صورًا بجودة عالية.

شاشة عالية الدقة مع معدل تحديث 90Hz. كاميرا خلفية مزدوجة تدعم التصوير الفوتوغرافي المتقدم. ذاكرة عشوائية كبيرة لتعدد المهام بكفاءة. سعة تخزين عالية تلبي احتياجات المستخدمين. بطارية طويلة الأمد تدعم الشحن السريع. تصميم أنيق وعصري. دعم شبكات الجيل الخامس 5G. مستشعر بصمة سريع الاستجابة. واجهة مستخدم ColorOS سهلة الاستخدام. سعر تنافسي مقابل المواصفات.

عيوب الهاتف

على الرغم من المميزات العديدة، هناك بعض النقاط التي قد تُعتبر عيوبًا في Oppo A97 والتي يجب أخذها في الاعتبار.

الشاشة ليست من نوع AMOLED. لا يدعم الشحن اللاسلكي. لا يأتي مع مقاومة للماء. الكاميرا الأمامية قد لا تكون الأفضل في فئتها. لا يدعم توسيع الذاكرة عبر بطاقة SD. لا يحتوي على مقبس سماعة رأس 3.5 مم. البلاستيك يُستخدم في الهيكل الخارجي. لا يدعم تقنية NFC.

في الختام، يُعد Oppo A97 خيارًا ممتازًا لمن يبحث عن هاتف ذكي بمواصفات جيدة وسعر منافس، يجمع الهاتف بين الأداء القوي والتصميم الجذاب، مع مراعاة بعض النقاط التي قد تُعتبر عيوبًا بالنسبة لبعض المستخدمين.