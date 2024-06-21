سعر ومواصفات هاتف Oppo A97: الخيار الأمثل لعشاق التكنولوجيا والتصميم

bdalhady تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
سعر ومواصفات هاتف Oppo A97: الخيار الأمثل لعشاق التكنولوجيا والتصميم

يُعتبر هاتف Oppo A97 من الهواتف التي تجمع بين الأداء المتميز والتصميم الأنيق، وهو ما يجعله خيارًا مثاليًا لمن يبحث عن جودة عالية بسعر مناسب، يأتي الهاتف بمواصفات تقنية تضعه ضمن الخيارات الرائدة في فئته السعرية، مما يجعله منافسًا قويًا في السوق.

مواصفات هاتف Oppo A97

قبل الغوص في تفاصيل الهاتف، دعونا نلقي نظرة على ما يقدمه Oppo A97 من مزايا تجعله يبرز في سوق الهواتف الذكية، من الشاشة عالية الدقة إلى الكاميرا المتقدمة، يوفر هذا الجهاز تجربة مستخدم متكاملة.

الشاشة6.56 بوصة، IPS LCD، 90Hz
الكاميراخلفية: 48+2 ميجابكسل، أمامية: 12 ميجابكسل
الذاكرة العشوائية12 جيجابايت رام
التخزين256 جيجابايت
البطارية5000 مللي أمبير
السعر5,890 جنيه مصري

 مميزات الهاتف

يتمتع Oppo A97 بعدة مميزات تجعله خيارًا مغريًا، منها الأداء السلس والكاميرا القوية التي تلتقط صورًا بجودة عالية.

  1. شاشة عالية الدقة مع معدل تحديث 90Hz.
  2. كاميرا خلفية مزدوجة تدعم التصوير الفوتوغرافي المتقدم.
  3. ذاكرة عشوائية كبيرة لتعدد المهام بكفاءة.
  4. سعة تخزين عالية تلبي احتياجات المستخدمين.
  5. بطارية طويلة الأمد تدعم الشحن السريع.
  6. تصميم أنيق وعصري.
  7. دعم شبكات الجيل الخامس 5G.
  8. مستشعر بصمة سريع الاستجابة.
  9. واجهة مستخدم ColorOS سهلة الاستخدام.
  10. سعر تنافسي مقابل المواصفات.

عيوب الهاتف

على الرغم من المميزات العديدة، هناك بعض النقاط التي قد تُعتبر عيوبًا في Oppo A97 والتي يجب أخذها في الاعتبار.

  1. الشاشة ليست من نوع AMOLED.
  2. لا يدعم الشحن اللاسلكي.
  3. لا يأتي مع مقاومة للماء.
  4. الكاميرا الأمامية قد لا تكون الأفضل في فئتها.
  5. لا يدعم توسيع الذاكرة عبر بطاقة SD.
  6. لا يحتوي على مقبس سماعة رأس 3.5 مم.
  7. البلاستيك يُستخدم في الهيكل الخارجي.
  8. لا يدعم تقنية NFC.

في الختام، يُعد Oppo A97 خيارًا ممتازًا لمن يبحث عن هاتف ذكي بمواصفات جيدة وسعر منافس، يجمع الهاتف بين الأداء القوي والتصميم الجذاب، مع مراعاة بعض النقاط التي قد تُعتبر عيوبًا بالنسبة لبعض المستخدمين.

إنضم لقناتنا على تيليجرام
معلومات الكاتب
bdalhady

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
قومي اعمليها للعيال.. كيفية عمل البسبوسة بالقشطة خفيفة وصحية وطعمها ولا في الخيال
إنضم لقناتنا على واتساب