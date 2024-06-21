ثبتها مجاناً.. تردد قناة روتانا سينما الجديد 2024 واتفرج على افلام عيد الاضحي بدون اعلانات

في فترة إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 2024 يتجه الكثير من الأشخاص إلى البحث عن تردد قناة روتانا سينما الجديد 2024 بجودة عالية الوضوح، تعد روتانا سينما من القنوات المفضلة التي تقدم أحدث الأفلام بتقنية HD وهي معروفة بأنها قناة مجانية وغير مشفرة، مما يسهل على الجمهور استقبالها ومشاهدة محتوياتها دون عوائق تقنية.

يمكن للمشاهدين بسهولة استقبال تردد قناة روتانا سينما على أجهزتهم، حيث يتيح ذلك لهم الوصول المباشر إلى جميع الأفلام الحديثة التي تعرضها القناة، من خلال موقعنا الإخباري البديل نقدم تفاصيل دقيقة عن تردد هذه القناة، مما يسهل على القراء العثور على المعلومات الضرورية لمتابعة برامجها وأفلامها المميزة.

تردد قناة روتانا سينما الجديد 2024

تقدم قناة روتانا سينما مجموعة واسعة من الأفلام الرومانسية، الأكشن، والكوميدية للراغبين في متابعة برامجها يمكن ضبط ترددها على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات على النحو التالي:

التردد: 12226.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة روتانا سينما على عرب سات

التردد: 11843.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

باختيار أحد الترددات المذكورة، يمكنك مشاهدة برامج قناة روتانا سينما المفضلة لديكم على القمر الصناعي الذي يناسبكم.

خطوات تثبيت تردد قناة روتانا سينما على جهازك

لتثبيت تردد قناة روتانا سينما الجديد 2024 على جهاز الاستقبال الخاص بك يمكن اتباع الخطوات التالية بسهولة:

ابدأ بالضغط على أيقونة الإعدادات الموجودة في جهاز التحكم عن بعد الخاص بك

اختر قائمة الترددات من القوائم المتاحة.

أدخل تردد قناة روتانا سينما واسم القمر الصناعي المناسب.

اضغط على خيار بحث وانتظر لحظات حتى يتم البحث عن القناة.

بعد اكتمال البحث اضغط على خيار حفظ لتثبيت التردد الجديد لقناة روتانا سينما على جهاز الرسيفر الخاص بك.

باتباع هذه الخطوات ستتمكن من الاستمتاع بمشاهدة الأفلام والبرامج على قناة روتانا سينما بكل سهولة ويسر على جهاز الاستقبال الخاص بك.