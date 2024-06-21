التعليم السعودية تكشف.. حقيقة تطبيق نظام دراسي جديد لعام 1446 في المملكة العربية السعودية

يبحث الكثير من الطلاب في المملكة السعودية عن معرفة موعد بداية العام الدراسي الجديد 1446، وذلك بعد تداول أخبار عن تطبيق نظام دراسي جديد حيث تعمل وزارة التربية والتعليم السعودية على وضع التقويم الدراسي للعام الجديد قبل بداية العام الدراسي بجانب تحديد موعد بداية الدراسة وكافة التفاصيل المتعلقة بالسنة الدراسية وتسعى دائماً وزارة التعليم إلى تطوير التعليم، ومن خلال هذا التقرير سوف نوضح لكم موعد بدء العام الدراسي الجديد.

حقيقة تطبيق نظام دراسي جديد في التقويم الدراسي 1446

هناك أخبار عن تطبيق نظام تقويم دراسي جديد حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن جدول التقويم الدراسي للعام الجديد 1446، ومن المتوقع أن تقوم الوزارة بالإعلان عنه عقب انتهاء جميع الطلاب من أداء امتحانات الفصل الدراسي الثالث والأخير وحددت موعد بداية المدارس للعام الدراسي الجديد لجميع الطلاب في مختلف المراحل التعليمية على النحو التالي:

كوادر الإشراف العودة من يوم 29 من شهر محرم 1446.

عودة المدرسين يوم 7 صفر 1446.

بينما عودة الطلاب للمدارس يوم 18 من شهر أغسطس الموافق هجريا 14 من شهر صفر 1446.

عودة نظام الثلاث فصول للعام الجديد 1446

أوضح وزير التعليم السعودى أن العمل بنظام الثلاث فصول دراسية حتى الآن لم يتم اعتماده للعام الدراسي الجديد، وحتى الآن لم تحدد وزارة التعليم موعد تطبيق النظام ثلاث فصول والجدير بالذكر أن العمل بنظام الثلاث فصول يتم تحت التقييم والمراجعة من قبل الوزارة ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن تطبيق نظام الثلاث فصول دراسية عقب صدور نتائج العام الدراسي السابق وهل هذا النظام هو مناسب مع الطلاب أو لا كما أكد وزير التعليم على أن مصلحة الطلاب هي الأهم وكل ما تبذله الوزارة منصب في مصلحة الطلاب.