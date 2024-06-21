“بزيادة 100,000 دينار”.. شوف هتقبض كام زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2024 وزارة المالية العراقية

تزايدت مؤخرا عمليات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ومحرك البحث جوجل من قبل المتقاعدين داخل الجمهورية العراقية عن حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين، وذلك بعد إعلان وزارة المالية العراقية بزيادة رواتب المتقاعدين 2024 في العراق، وتقوم الحكومة العراقية بتلك الزيادة تيسيرا على المواطنين المتقاعدين، وذلك بعد قضاء طوال فترة خدمتهم داخل المؤسسات التي يعملون بها لخدمة الوطن ولا يوجد دخل شهري سوى الراتب التقاعدي الذي تقوم بتقديمه الحكومة العراقية، ونوضح في مقالنا التالي التفاصيل الخاصة بزيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2024.

زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2024

قامت الحكومة العراقية ممثلة في وزارة المالية بالإعلان عن زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2024، والتي أعلنت عنها الحكومة العراقية تلبية لرغبات المواطنين المتقاعدين الذين لا يوجد دخل شهري سوى الراتب التقاعدي الذي يتقاضونه شهريا من الدولة، وذلك حتى يتمكن المواطن المتقاعد من تلبية المتطلبات الأسرية الخاصة به، وجاءت الزيادة التي قامت باقرارها الحكومة العراقية كالتالي:

اولا: المتقاعد الذي كان يتقاضى راتبا بقيمة 750 ألف دينار عراقي أصبح قيمة الراتب بعد الزيادة 850 الف دينار عراقي.

ثانيا: المتقاعد الذي كان يتقاضى راتبا قيمته 650 ألف دينار عراقي أصبحت قيمته بعد الزيادة 750 ألف دينار عراقي.

ثالثا: المتقاعد الذي كان يتقاضى راتبا قيمته 550 ألف دينار عراقي أصبحت قيمته بعد الزيادة 650 ألف دينار عراقي.

رابعا: المواطن المتقاعد الذي كان يتقاضى راتبا قيمته 450 ألف دينار عراقي أصبحت قيمة الراتب بعد الزيادة الأخيرة 550 ألف دينار عراقي.

جدير بالذكر أن قيمة الرواتب زادت بنسبة 5% أي بحوالي 100,000 دينار عراقي

كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

حتى يتمكن المواطن المتقاعد من معرفة قيمة الزيادة التي تم إقرارها من الحكومة العراقية مؤخرا يوجد بعض الخطوات لابد من اتباعها وهي كالآتي: