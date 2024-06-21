ابسط ياعم هتاخد تموين زيادة.. ما هي حقيقة زيادة مبلغ 100 جنيه على كل بطاقة تموين.. التموين تجيب عن هذا القرار..؟!

في الآونة الأخيرة، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تداولا واسعا لأخبار تفيد بإضافة مبلغ 100 جنيه إلى بطاقات التموين ابتداء من شهر يوليو، وقد تسببت هذه الأخبار في إثارة فضول المواطنين الذين يسعون الآن للتأكد من صحة هذه الأنباء المتداولة، يتساءل الكثيرون ما إذا كانت هذه المعلومات دقيقة أم مجرد شائعات، وما إذا كان يتطلب الأمر إجراءات تسجيل خاصة للحصول على هذا الدعم الإضافي.

اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين

من المعلوم أن نظام التموين يشكل ركيزة أساسية لأغلب المواطنين، حيث يسهم بشكل كبير في التخفيف من أعباء الحياة وتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مدعمة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها االبلاد، هذا وقد لاحظنا في الساعات القليلة الماضية عن اخبار تشير انه سوف تقوم الحكومة المصرية و وزارة التموين انه سوف يتم اضافة 100 على البطاقة لدعم المواطنين داخل الدولة

حقيقة زيادة 100 على بطاقة التموين

في الوقت الحالي، يلاحظ الكثيرون في مصر زيادة في استخدام محرك البحث جوجل، إذ يسعون للحصول على معلومات دقيقة حول خبر إضافة 100 جنيه إلى بطاقات التموين ابتداء من شهر يوليو، هذه الزيادة المحتملة من المنح تساعد الأسر على تأمين احتياجاتهم الغذائية الأساسية، ويشار إلى أن وزارة التموين قد صرفت هذه المنحة سابقا لمدة 6 أشهر قبل توقفها، ولكن لا يوجد أي دليل على صحة الأخبار المتداولة حاليا بشأن عودة هذه الزيادة، إضافة إلى ذلك، تذكر أن حصة الفرد الشهرية في بطاقة التموين تبلغ 50 جنيه فقط، بالإضافة إلى 150 رغيف خبز.