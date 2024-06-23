استعلم عن نتائج التاسع سوريا جميع المحافظات 2024 برقم الاكتتاب moed.gov.sy

ينتظر آلاف الطلاب موعد ظهور نتائج الصف التاسع، ويتم الإعلان عن النتائج فور الانتهاء من عمليات التصحيح وجميع اعمال الكنترول ومصادقتها من قبل وزير التعليم في سوريا، وقد أنهي جميع الطلاب يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2024، وفي هذا الصدد دعونا نتعرف على كيفية الاستعلام عن نتائج التاسع سوريا جميع المحافظات 2024 برقم الاكتتاب.

نتائج التاسع سوريا جميع المحافظات 2024 برقم الاكتتاب

من المقرر ظهور النتيجة فور الانتهاء من جميع أعمال التصحيح الخاصة بالطلاب ورصد الدرجات لجميع الطلاب بدقة، سيتم الإعلان عن النتيجة فور الانتهاء عبر موقع وزارة التربية السورية وأيضا موقع تطبيق الامتحانات فور اعتماد النتيجة وسيتم فورا ظهور النتائج على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم يستطيع جميع الطلاب الاستعلام عن النتائج من خلال تنفيذ الخطوات التالية:

في البداية يجب الذهاب الى موقع وزارة التربية والتعليم السورية.

النقر فوق أيقونة نتائج الامتحانات.

اختار الصف التاسع 2024 التابع لها الطالب.

قم بتدوين البيانات المطلوبة وتشمل اسم الطالب رباعي، ورقم الاكتتاب.

في الآخر قم بالضغط على عرض النتيجة وبذلك يظهر أمامك نافذة آخري تفاصيل النتيجة.

رابط الاستعلام عن نتائج التاسع سوريا 2024

أشارت وزارة التربية والتعليم في سوريا أن سيتم رفع نتائج التاسع على الموقع بعد الانتهاء مباشرة من جميع أعمال التصحيح ورصد الدرجات بدقة وشفافية لجميع الطلاب، حرصا على إعطاء الطلاب الدرجات بصدق وشفافية، ويستطيع جيع الطلاب الاطلاع على النتائج من خلال تنفيذ الخطوات التالية: