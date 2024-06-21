استمتع بكل ما هو جديد.. تحميل تحديث PUBG MOBILE 3.3 عبر هواتف الأندرويد والآيفون

كثر اهتمام الكثير من الاشخاص المستخدمين بالبحث عن كيفية تحميل تحديث لعبة PUBG MOBILE 3.3 الإصدار الجديد على كل من الهواتف الآيفون والهواتف الأندرويد، وخاصة بعد أن قامت الشركة بالإعلان توفير تحديث جديد في وقت قريب، ومن المحتمل أن يتم إصدار هذا التحديث في شهر يوليو المقبل، ومن المتعارف عليه أن لعبة ببجي تعد من أشهر وأبرز الألعاب الإلكترونية التي حازت على إعجاب الكثير من الأشخاص في كافة أنحاء العالم منذ وقت إطلاقها.

تحميل تحديث PUBG MOBILE 3.3

يتساءل الكثير من الأشخاص وخاصة المحبين للألعاب الإلكترونية عن كيفية تحميل تحديث PUBG MOBILE 3.3، حيث يرغبون في معرفة كافة الخطوات التي يجب اتباعها ليتم تحميل هذه اللعبة على الهاتف المحمول، وجاءت هذه الخطوات على النحو التالي:

في الخطوة الأولى يجب الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص لجوجل بلاي.

في الخطوة التي تلي ذلك يجب كتابة اسم اللعبة في مربع البحث.

بعد ذلك يتم الضغط على زر التحميل.

ثم يجب الانتظار لوقت قصير حتى يتم تحميل اللعبة بالكامل.

يجب الإطلاع على كافة الإرشادات والتوجيهات المطلوبة عند تسجيل اللعبة ثم البدء في المغامرة.

طريقة تحديث ببجي على هواتف الآيفون