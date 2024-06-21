«استعلم الآن» رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 بالعراق عبر مظلتي الإلكترونية

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالإعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 بالعراق خلال الأيام الماضية، حيث أتاحت الوزارة خدمة الاستعلام عن المقبولين في الدفعة الجديدة عبر منصة مظلتي الإلكترونية، ولقد يعد هذا البرنامج من ضمن أفضل البرامج التنموية التي حرصت الدولة على توفيرها للمواطنين ذوي الدخل المحدود، فمن خلاله يتمكن المستفيد من الحصول على دعم مادي شهري يساعده في مواجهة ظروف الحياة.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

أعلنت الجهات المختصة عبر المنصة الرسمية أنها قامت بتوفير خدمة الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 إلكترونياً، ويأتي هذا منطلق التوجيهات الرئاسية بضرورة مساندة الأسر الأولى بالرعاية في تحمل أعباء الحياة والظروف القاسية التي يمر بها العالم أجمع، ولقد تتمثل خطوات إجراء ذلك في النقاط الآتية:

التوجه إلى منصة مظلتي الآلية مباشرة عبر هذا الرابط .

اختيار برنامج الرعاية الاجتماعية.

تحديد أيقونة الاستعلام عن أسماء المقبولين في وجبة الرعاية الاجتماعية.

اختيار رقم الوجبة المراد الإطلاع على كشوفاتها.

تحديد اسم المحافظة التي ينتمي المستعلم إليها.

ادخال بيانات المستخدم، ومن ثم الضغط على خانة بحث.

الانتظار قليلاً حتى انتهاء عملية الاستعلام، وحينها سيتم عرض النتيجة.

شروط استحقاق معاش الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة بالعراق 2024

حرصاً على وصول الدعم إلى مستحقيه ومن أجل ضمان منح كل أسرة فقيرة عيشة هنية قامت الوزارة بوضع مجموعة من الشروط والضوابط اللازمة، والتي وفقاً لها يتم قبول أو رفض الطلبات المقدمة، وفيما يلي هذه الشروط: