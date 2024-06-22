بخطوات سهلة.. طريقة حجز موعد البصمة البيومترية 2024

قامت وزارة الداخلية بالدولة الكويتية بالإعلان عن رابط حجز موعد البصمة البيومترية، وذلك لزيادة الأمن والأمان في الدولة، حيث أن هذه الخدمة تعد من التقنيات الحديثة التي تقوم بالحصول على بصمة الوجه والعين والأصابع، فيوفر دقة عالية للتعرف على الهويات الوطنية، وفي السطور القادمة سوف نوضح لكم كل ما يتعلق بهذا الموضوع بالتفصيل.

رابط حجز موعد البصمة البيومترية

وفي هذا المقطع سوف نعرض لكم رابط حجز موعد البصمة البيومترية الذي قامت وزارة الداخلية بتوفيرها تسهيلا على المواطنين وتوفير الوقت والجهد عليهم بالإضافة إلى الخطوات الذي يجب السير عليها، والخطوات هي:

أولا التوجه إلى البوابة الإلكترونية الخاصة بمنصة متى.

قم بعملية تسجيل الدخول كمستخدم جديد بواسطة الرقم المدني.

قم بإدخال رقم الجوال والبريد الإلكتروني الخاص بك.

اطلع على جميع الأحكام والشروط الموضوعة ثم قم الموافقة عليها.

قم بعملية تأكيد الحساب.

انقر على أيقونة البصمة البيومترية بعد البحث عليها.

حدد زر الإدارة العامة للأدلة الجنائية.

اختر كلمة بصمة الأصابع البيومترية.

انقر على زر تقديم.

قم باختيار أقرب مركز مناسب لك.

حدد الموعد الملائم لك عن طريق “مواعيدي”.

قم بتسجيل الموعد المؤكّد.

أماكن البصمة البيومترية بالكويت

قامت وزارة الداخلية الكويتية بالإشارة إلى الأماكن التي يتم بها حجز البصمة البيومترية من أجل توفير الوقت والجهد على الأفراد في البحث، وتستطيع الذهاب إلى أقرب مكان من التي سوف يتم ذكرها للقيام بالحجز، وهي: