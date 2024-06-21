بأسهل الطرق يمكنك الاستعلام عن المخالفات المرورية العراق 2024 برقم اللوحة والرقم الألماني

توفر مديرية المرور العراقية بالتعرف على المخالفات المرورية العراق بالرقم الألماني ورقم لوحة السيارة، هذه الغرامات تفرض على المواطنين المخالفين لقواعد المرور بهدف حفظ سلامة وأمان المواطنين والمقيمين داخل البلاد، تأتي هذه الإجراءات انطلاقاً من ضرورة الالتزام بتعليمات المرور، سواء كانت المخالفات تتعلق بزيادة السرعة أو تجاوز إشارات المرور وغيرها من الانتهاكات الشائعة.

الاستعلام عن المخالفات المرورية العراق

يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية العراق وتسديدها عن طريق رقم اللوحة باتباع الخطوات التالية:

الدخول علي المنصة الرقمية أور. تسجيل الدخول يتم عبر إدخال الاسم وكلمة المرور. ثم تحديد الخدمات الرقمية المتاحة. اختر “غرامات المرور”. كتابة رقم لوحة السيارة. ثم يتم إدخال جميع البيانات المطلوبة. ثم اضغط على “استعلام”. سيتم عرض جميع المخالفات مع تفاصيل قيمتها المالية في لحظات. يمكن اختيار الطريقة المناسبة للدفع، وإتمام عملية الدفع. انقر علي خانة “ادفع”. سيتم حساب القيمة المالية المطلوبة للدفع وسيتم خصمها على الفور.

تسديد غرامات المرور العامة الرقم الالماني

كما يمكن الآن التسديد بالرقم الألماني التي تقدمه مديرية المرور تيسيرا على المواطنين هذه الخدمة، والذي يمكنك الحصول عليه من خلال التوجه إلى أقرب مديرية مرور والحصول عليه طبقا للإجراءات المتبعة، كما يمكن الاستعلام عن المخالفات وسدادها بالرقم الألماني باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى موقع بوابة أور الإلكترونية. تعبئة كافة البيانات المطلوبة لإكمال عملية التسجيل على الموقع. يجب عليك الآن اختيار الغرامات المرورية الرقم الألماني. ثم يتعين الضغط على خيار السداد للغرامة واختيار الوسيلة المناسبة للسداد ثم تأكيد الدفع للغرامة.

من المهم على الجميع الالتزام بالقوانين المرورية والتقيد بالتعليمات، لضمان سلامة وأمان الجميع على الطرقات، كما يجب على السائقين معرفة تلك الغرامات وتفاديها بكل وسيلة ممكنة للحفاظ على النظام والأمان.