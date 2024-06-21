مبروك للناجحين.. نتائج شهادة التعليم المتوسط 2024 عبر رابط موقع bem.onec.dz في جميع الولايات الجزائرية

نتائج شهادة التعليم المتوسط 2024، الالاف من الطلاب ينتظرون الاعلان عن نتائج شهادة التعليم المتوسط 2024 أو ما يعرف باسم نتائج البيام 2024 التي تعد واحدة من أهم المراحل التعليمية التي يمر بها الطالب، وخلال الفترة الماضية قام الطلاب بالانتهاء من اداء الامتحانات في كافة الولايات لتبدأ على الفور أعمال التصحيح وتحديد موعد للكشف عن النتيجة، واليكم رابط استخراج نتائج شهادة التعليم المتوسط 2024 عبر موقع الديوان الوطني، فتابعونا.

نتائج شهادة التعليم المتوسط 2024

ويمكنك استخراج نتائج شهادة التعليم المتوسط 2024 عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بعد أن يتم اعتمادها من خلال مؤتمر صحفي رسمي سيعقد خلال أيام من الآن، ومن ثم تحديد نسبة النجاح واسماء اوائل المرحلة استعدادا لتكريمهم في وقتا لاحق، كما سيتم توفير النتائج بالمدارس أيضا بعد ساعات من رفعها على شبكة الانترنت، واليكم طريقة الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم المتوسط 2024 عبر الموقع الرسمي:

على الطالب او الطالبة او ولي الامر في البداية الدخول الي موقع الديوان الوطني الجزائري.

قم بالدخول إلى قسم نتائج الامتحانات.

اختر نتائج شهادة التعليم المتوسط 2024.

قم بادخال البيانات المطلوبة والخاصة بالطالب.

الآن اضغط على كلمة “عرض النتيجة”.

ستظهر لك النتيجة بالدرجات في كل المواد.

موعد الاعلان عن نتائج شهادة التعليم المتوسط 2024

من المقرر أن تعلن نتائج شهادة التعليم المتوسط 2024 بالجزائر وفي كافة الولايات والمدارس في يوم 29 من الشهر الجاري في تمام الساعة الرابعة عصرا كعادة كل عام، بعد أن تنتهي الكنترولات من اعمال التصحيح ورصد درجات الطلاب في كافة الولايات بشكل تام، كما تقوم نتائج البيام بتحديد التحصل الدارسي للطلاب في العام كله، ومن خلال ترك بياناتك بالتعليقات سنجلب لك النتيجة بالدرجات فورا.