انا البندورة الحمرا.. تردد قناة طيور الجنه على القمر الصناعي نايل وعرب سات 2024

قناة طيور الجنة هي قناة تلفزيونية فضائية متخصصة في بث برامج للأطفال والأناشيد التعليمية والترفيهية، تأسست القناة في الأردن عام 2008 على يد خالد مقداد، الذي استلهم فكرة القناة من حاجته لتوفير محتوى تربوي هادف لأطفاله وللأطفال في العالم العربي، وفي مقال اليوم سوف نتعرف على مميزات قناة طيور الجنه وما هو التردد الخاص بالقناة، فقط تابعونا.

مميزات القناة

تركز طيور الجنة على تقديم محتوى يهدف إلى تعليم الأطفال القيم الإسلامية والأخلاقية.

بالإضافة إلى تنمية مهاراتهم الاجتماعية والمعرفية من خلال الأناشيد والبرامج التعليمية.

تتميز القناة بتقديم الأناشيد باللغة العربية الفصحى واللهجات العربية المحلية، مما يعزز فهم الأطفال لمفردات اللغة ويساعدهم في التعرف على ثقافات مختلفة.

أناشيد تعليمية: تهدف إلى تعليم الأطفال الحروف والأرقام والمفاهيم الأساسية.

برامج تثقيفية: تتناول موضوعات مثل النظافة الشخصية، واحترام الكبار، وأهمية التعليم.

مسرحيات وأغاني ترفيهية: تساعد الأطفال على فهم القيم الاجتماعية والمفاهيم الأخلاقية بطريقة مشوقة وممتعة.

ما هو تردد قناة طيور الجنه على القمر الصناعي عرب سات

القمر الصناعي الخاص: عرب سات

التردد: 11396.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4\3.

ما هو تردد قناة طيور الجنه على القمر الصناعي نايل سات

في السطور القادمه سوف نتعرف على تردد قناه الطيور الجنه على القمر الصناعي نايل سات فقط تابعو: