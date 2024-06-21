وزارة المالية السعودية توضح.. ما هي حقيقة صرف ضعف راتب الموظفين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص في السعودية 1445؟

تداولت أنباء عن صرف ضعف رواتب العاملين بالقطاع الخاص والحكومي لجميع الموظفين في المملكة السعودية وذلك بمناسبة عيد الأضحى لتخفيف العبء على المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار والغلاء الذي يعاني منه الجميع لذلك من خلال هذا التقرير سوف نقدم لكم حقيقة صرف راتبين لشهر يونيو لجميع المواطنين الموظفين في القطاع الخاص والقطاع الحكومي.

بأمر ملكي صرف ضعف راتب الموظفين بالسعودية

وزارة المالية في المملكة السعودية أوضحت حقيقة صرف ضعف راتب الموظفين بالقطاع الخاص والحكومي في المملكة السعودية حيث أكدت الوزارة أنه ليس هناك أمر ملكي بصرف زيادة في رواتب الموظفين بالقطاعين، كما أشارت إلى ضرورة عدم السماع لتلك الشائعات لعدم حدوث أي مشاكل وأنه في حالة صدور قرار ملكي سيتم الإعلان عن عبر الصفحات الرسمية الموثقة.

موعد صرف رواتب الموظفين شهر يونيو 2024

في السياق نفسه أوضحت الوزارة موعد إيداع رواتب الموظفين في القطاع الخاص والحكومي على أن يكون يوم 25 من الشهر الميلادي ولكن في حالة مصادفة إجازة رسمية أو عطلة يتم تأخير موعد الصرف أو تقديمه بيوم وجاء موعد صرف رواتب الموظفين لشهر يونيو يون الخميس 27 من شهر يونيو 2024.

الاستعلام عن رواتب الموظفين اعتماد أفراد

وزارة المالية أتاحت العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين في المملكة حيث أتاحت خدمة الاستعلام عن الرواتب بشكل إلكتروني عبر منصة اعتماد وذلك من خلال القيام ببعض الخطوات الآتية: