الحرامي خطف لولو.. تردد قناة وناسه للاطفال الجديد عبر نايل وعرب سات.. نزلها الان بدون تشويش

قناة وناسه للأطفال هي قناة تلفزيونية ترفيهية وتعليمية مخصصة للأطفال في الوطن العربي، تأسست القناة في عام 2007 كجزء من مجموعة إم بي سي، وهي موجهة إلى الأطفال والمراهقين بهدف تقديم محتوى ممتع وتعليمي يتناسب مع اهتماماتهم ويشجعهم على التعلم والاكتشاف.

ما هي اهم مميزات قناة وناسه للاطفال

تسعى قناة وناسه للأطفال إلى تحقيق عدة أهداف من خلال برامجها ومحتواها، من أبرزها:

تعزيز التعليم والتعلم: تقدم القناة برامج تعليمية تساهم في تنمية مهارات الأطفال في مجالات مثل الرياضيات والعلوم واللغة.

تشجيع الإبداع: تعرض القناة برامج تشجع الأطفال على التعبير عن أنفسهم من خلال الفنون والموسيقى والأشغال اليدوية.

تعزيز القيم الاجتماعية: تركز القناة على غرس القيم الأخلاقية والاجتماعية مثل الصدق، التعاون، واحترام الآخرين.

تقدم القناة مزيجا من البرامج التي تجمع بين التعليم والترفيه، مثل الرسوم المتحركة والبرامج التعليمية التي تسهم في تطوير مهارات الأطفال الفكرية والإبداعية.

تنوع الفئات العمرية المستهدفة: تلبي القناة احتياجات فئات عمرية مختلفة، من الأطفال الصغار إلى المراهقين، ما يجعلها ملائمة لمجموعة واسعة من الأعمار.

برامج آمنة وملائمة: تلتزم القناة بتقديم محتوى يناسب القيم الأخلاقية والثقافية، مما يطمئن الأهل إلى أن أطفالهم يشاهدون برامج آمنة ومفيدة.

تردد قناة وناسه على نايل سات

التردد: 11559.

القمر الصناعي: النايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة وناسه على عرب سات