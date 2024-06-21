كيف يتم الحصول على تصريح ذبح الأضاحي منصة بلدي وما الشروط؟

أوضحت أمانة حائل بالمملكة العربية السعودية جميع الاشتراطات حول خدمة تصريح ذبح الأضاحي عبر منصة بلدي، وذلك في المطابخ وجميع المطاعم الأهلية بالمملكة من أجل القيام بكافة أعمال الذبح والسلخ طوال أيام عيد الأضحى، وذلك في إطار المجهودات والخدمات التي يتم بذلها من أجل رفع مستوى الخدمة التي يتم تقديمها لكافة المواطنين.

تصريح ذبح الأضاحي عبر منصة بلدي

أكدت الجهات المعنية بأمانة حائل أن تلك الخدمة ستتيح لأصحاب المؤسسات التجارية ممن لديهم رخصة مزاولة نشاط تجاري بالمطبخ أو المطعم إصدار التصريح الخاص بذبح الأضاحي، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية بلدي، وذلك حتى يوم الخامس من شهر ذي الحجة 1445 هـ فقط، على أن يتم ذلك وفقًا لمعايير محددة من أجل تقديم كافة خدمات الذبح، ويتم التسجيل من خلال اتباع الخطوات التالية:

فتح الرابط الالكتروني الرسمي لمنصة بلدي.

من واجهة المنصة الرئيسية يتم النقر على “الرخص التجارية”.

النقر على أيقونة إصدار تصريح ذبح.

كتابه هوية مقدم الطلب.

كتابه هوية مقدم الطلب. تحديد صفة مقدم الطلب.

كتابة رقم رخصة النشاط التجاري.

الاطلاع على قائمة الشروط والأحكام للإطلاع عليها من ثم الموافقة من خلال وضع علامة صح.

النقر على تقديم الطلب.

أهم شروط استخراج رخصة ذبح الأضاحي

وضحت الأمانة العامة في المملكة العربية السعودية المعايير والشروط الأساسية التي ينيغي الالتزام بها لاستخراج الرخصة، ومن بين المعايير المطلوبة من أجل قبول طلب إصدار التصريح: