bem result طريقة الاستعلام عن نتائج البيام 2024 الجزائر عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات bem.onec.dz في جميع الولايات

الالاف الطلاب يبحثون عن طريقة الاستعلام عن نتائج البيام 2024 الجزائر التي تعد واحدة من اهم الشهادات التعليمية التي يحصل عليها الطالب، وقد تزايد البحث عن موعد ظهور نتائج البيام 2024 الجزائر من قبل اولياء الامور نظرا لاجواء القلق والتوتر التي يعيشها الطلاب منذ الانتهاء من الامتحانات، وحاليا تواصل الكنترولات في كافة انحاء الجزائر اعمال التصحيح لاوراق الاجابات ليتم الاعلان عن النتائج قريبا، واليكم خطوات استخراج نتائج البيام 2024 الجزائر عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات.

طريقة الاستعلام عن نتائج البيام 2024 الجزائر

وعن طريقة الاستعلام عن نتائج البيام 2024 الجزائر فقد أكدت وزارة التربية الوطنية الجزائرية أنها ستكون بشكل الكتروني كعادة كل عام عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات، حيث سيتم رفع كشوف النتيجة عبر الموقع الالكتروني بعد اعتمادها رسميا من قبل السيد الوزير، و يستطيع الطلاب أن يقوموا بالاستعلام على نتائجهم عبر الانترنت بعدما يتم عقد مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل النتيجة، ويمكنهم الحصول على نتائج البيام 2024 من خلال اتباع ما يلي:

زيارة موقع الديوان الوطني للامتحانات.

قم بعمل تسجيل دخول إلى الموقع.

اضغط على قائمة الخدمات الإلكترونية ثم اختيار النتائج.

حدد نتائج البيام 2024 أو نتيجة شهادة التعليم المتوسط 2024.

قم بادخال البيانات المطلوبة والخاصة بالطالب.

اضغط على زر “عرض النتيجة” للاطلاع عليها.

خلال دقيقة ستظهر لك نتيجتك ودرجاتك فورا.

موعد إعلان نتائج البيام 2024

وقبل حلول عيد الاضحى تم تحديد موعد إعلان نتائج البيام 2024 من قبل وزارة التربية الوطنية الجزائرية، حيث ستعلن النتائج في يوم 29 من شهر يونيو الجاري بدلا من يوم الخامس والعشرون من الشهر نفسه، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصرا وفقا لتصريحات وزير التربية الوطنية الجزائرية، السيد عبد الحكيم بلعابد، ويمكنك ترك بياناتك لنجلب لك النتيجة فور ظهورها.