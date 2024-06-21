“هل زادت المنحة” لينك التسجيل في منحة 300 دينار بتونس وأهم الاشتراطات للحصول على المنحة

في خطوة تهدف لتقديم الدعم والمساعدة للفئات الأشد احتياجًا، قامت وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية بتقديم منحة مالية بقيمة 300 دينار للفئات المستحقة والتي تتوافق مع شروط الاستحقاق، وتهدف الوزارة من خلال هذه المنحة إلى تمييز بين الفئات المستحقة فعليًا لاستلام المساعدة، وبين الفئات التي ليس لها حق في الاستفادة، هذا من أجل ضمان استفادة الفئات المستحقة من المبلغ المالي واستخدامه في تلبية احتياجاتهم المعيشية.

التسجيل في منحة 300 دينار بتونس

ومن أجل تسهيل عملية التسجيل والاستفادة من المنحة، قدمت الوزارة رابط مباشر لعملية التسجيل، ويأتي ذلك ضمن سعي الحكومة لتقديم الدعم اللازم للمواطنين بطريقة سهلة وميسرة، مراعية لوقتهم وجهدهم، وما عليهم سوى اتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى موقع وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية. النقر على الخدمات الإلكترونية في الزاوية اليسرى للصفحة المنبثقة. تسجيل الدخول إلى الصفحة يتم عن طريق إدخال رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور. الضغط على مربع “أنا لست روبوت” للتحقق من الاستخدام البشري، ثم تسجيل جميع البيانات المطلوبة. رفع الوثائق المطلوبة لإثبات صحة الاستحقاق قبل الموافقة على شروط ومعايير المنحة. الضغط على الزر “تقديم الطلب”.

الانتظار حتى يكتمل الفحص والمراجعة ويتخذ قرار بشأن الاستحقاق.

وزارة الشؤون الاجتماعية منحة 300 دينار 2024

تقدم وزارة الشؤون الشؤون الاجتماعية التونسية منحة 300 دينار لمن استكمل الشروط التالية:

يجب أن يكون لدى المتقدم الجنسية التونسية. يجب على الشخص الذي يرغب في التقدم أن يكون مقيمًا دائمًا في تونس. دخل المتقدم للمنحة في الشهر لا يزيد عن 180 دينار. تقديم جميع المستندات التي تؤكد استحقاقه. تسجيل الدخول في الفرصة من خلال الخطوات المذكورة مرتفعة. إذا لم يكن للمتقدم وظيفة في القطاع العام أو الخاص، ولا يحصل على دخل ثابت يتجاوز الحد المانع من الحصول على المنحة.

بهذه الخطوة، تؤكد وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية التزامها بتقديم الدعم اللازم للفئات المحتاجة، وتعزز دورها في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العدالة الاجتماعية في البلاد.