“خليهم يفرحوا ويتسلوا!!”.. تردد قنوات الاطفال 2024 “وناسة، توم وجيري، طيور الجنة، mbc3” للاغاني الاطفال وافلام الكرتون

مع حلول اجازة نهاية العامة يتزايد البحث من قبل الاباء والامهات حول تردد قنوات الاطفال 2024 التي تعد وسيلة التسلية الوحيدة، حيث تقوم تلك القنوات بعرض مجموعة من افلام الكرتون واغاني الاطفال الجميلة على مدار اليوم دون انقطاع، علاوة على البرامج التعليمية التي تساعد في تربية النشئ الصغير وتعليمهم الكثير من الصفات والاخلاقيات الحسنة، وكذلك تعلمهم الكثير من المهارات الحياتية والأفكار الصحيحة، واليكم اجدد تردد قنوات الاطفال 2024 على النايل سات.

تردد قنوات الاطفال 2024

واليكم تردد قنوات الاطفال 2024 التي يحبها الاطفال ولا يملون من مشاهدتها طوال اليوم، حيث تعرض تلك القنوات كافة افلام ومسلسلات الكرتون مجانا وبأعلى جودة ممكنة للصوت والصورة، مثل كارتون “كابتن ماجد، الاسد الملك، السمكة نيمو، طرزان، توم وجيري،…”، والآن مع قائمة تردات قنوات الاطفال 2024:

تردد قناة سبونح بوب: 12500 معدل ترميز 27500 الجودة hd – معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة كراميش: 11645 أفقي معدل ترميز 27500 – معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة هدهد: 11641 أفقي معدل ترميز 27500 الجودة hd – معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة طيور الجنه: 11393 عمودي معدل ترميز 27500 – معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة طيور بيبي: 11396 عمودي معدل ترميز 27500 الجودة hd – معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة ميكي: 11528 أفقي معدل ترميز 27500 – معامل تصحيح الخطأ 3/4.

تردد قناة ميكي كيدز الثانية: 11645 أفقي معدل ترميز 27500 – معامل تصحيح الخطأ 8/7.

تردد قناة MBC 3 للأطفال: 11475 رأسي معدل ترميز 27500 – معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة سمسم: 11483 أفقي معدل ترميز 27500 الجودة hd – معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة وناسة: 11595 عمودي، معدل ترميز 27500 الجودة hd – معامل تصحيح الخطأ 5/6.

طريقة استقبال تردد قنوات الاطفال 2024

واليكم طريقة استقبال تردد قنوات الاطفال 2024 على جهاز الريسيفر: