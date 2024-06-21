” شغالة 100% ” أسهل طريقة تحصل على حسابات ببجي مجانا PUBG MOBILE 2024 مع كلمة السر | امفور ثلجي

يريد العديد من اللاعبين العثور على طريقة سهلة للحصول على حسابات ببجي مجانا، حيث أصبحت لعبة بيجي من الألعاب الأكثر شعبية في جميع أنحاء العالم وذلك بسبب مغامرات اللعبة الشيقة والتحديثات الجديدة التي لا تنتهي مم تجعل اللعبة أكثر إثارة، يلعب لعبة ببجي ملايين اللاعبين في العالم حيث تتيح اللعبة إمكانية اللعب مع جنسيات مختلفة ولا محدودة، لذا هناك بحث بشكل يومي عن تنزيل لعبة ببجي الإصدار الأخير وكذلك طريقة الحصول على حسابات جديدة في ببجي، سنقدم لكم من خلال السطور القادمة كافة التفاصيل.

أسهل طريقة تحصل على حسابات ببجي مجانا

ازداد البحث خلال الآونة الأخيرة عن كيفية الحصول على حسابات ببجي مجاني بدون رسوم، حيث يحتاج الحصول على حسابات ببجي مصحوبة بكلمة السر إلى بعض التعليمات التي يجب اتباعها حتى تتمتع بحسابات جديدة بدون تهكير، وهذه الخطوات هي:

في البداية التوجه الدخول إلى لينك الحساب المجاني حيث يظهر لك العديد من الحسابات يرجى اختيار واحد فقط.

تظليل البريد الإلكتروني ونسخه ثم نسخ كلمة السر حتى يتمكن اللاعب الدخول إلى اللعبة.

فور دخولك إلى اللعبة سوف تحصل على 800 UC.

الآن يمكنك الاستمتاع بالأسلحة والملابس الجديدة الرسمية في الموسم 14.

كذلك تمنحك اللعبة نحو 2000 قطعة فضة عبر حسابك.

عيوب حسابات ببجي المجانية مع كلمة السر

حذرت الشركة المطورة للعبة ببجي الحصول على هذه الحسابات المجانية فهذه الحسابات تعرض اللاعبين لاختراق حسابهم وقد يصل لإيقاف الحساب تماماً، لذا ينبغي على اللاعبين توخي الحذر واتباع التدابير الأمنية اللازمة حتى لا يتم تهكير حسابك.

طريقة تنزيل PUBG MOBILE الإصدار الأخير

يمكن الآن تنزيل آخر إصدار من لعبة ببجي موبايل اندرويد من خلال اتباع التعليمات التالية: