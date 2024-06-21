“لحر الصيف” طريقة عمل عصير الأفوكادو بالتمر والحليب مغذي ومشبع ومفيد

تعد ثمار الأفوكادو من الثمار الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة والنافعة للجسم والبشرة والصحة بشكل عام، حيث تتعدد الوصفات التي يتم فيها استخدام الافوكادو كالعصائر والكيك والسلطات والصوصات والأطباق الجانبية، ولزيادة القيمة الغذائية لعصير الأفوكادو يتم خلطه مع الثمر والعسل لتقديم مشروب صحي ومفيد للكبار والصغار على حد السواء.
مقادير عمل عصير الأفوكادو بالتمر والحليب في المنزل
فيما يلي نوضح المقادير الدقيقة لإعداد وتحضير ألذ كوب عصير منعش ومغذي ولذيذ ومرطب في فصل الصيف، حيث يتطلب الأمر تجهيز المكونات التالية:
- ثمرة واحدة من الأفوكادو.
- 2 كوب حليب كامل الدسم.
- 60 جرام ثمر منزوع النواة.
- 10 مل من عسل النحل.
- 20 جرام مكسرات مبشورة.
طريقة عمل عصير الأفوكادو بالتمر والحليب
فيما يلي نوضح الخطوات الدقيقة والصحيحة لتحضير عصير شهي بجودة العصير الجاهز من الفنادق والمطاعم، حيث يتم التحضير من خلال اتباع الخطوات التالية:
- تقشير ثمرة الأفوكادو بشكل صحيح من خلال استخدام سكين حاد وفصلها لجزئين بشكل عمودي.
- استخراج اللب والتخلص من البذرة.
- تقطيع الافوكادو إلى مكعبات صغيره الحجم.
- وضع الأفوكادو في الخلاط الكهربائي مع إضافة نصف الكمية من الحليب والعسل والتمر مع مراعاة استخدام نوع من التمر لين أو يسبق نقعه في الماء الدافيء ليصبح لين القوام.
- خفق المكونات بشكل تدريجي على سرعات منخفضة ثم عالية.
- اضافة باقي كمية الحليب.
- الخفق الجيد للمكونات.
- وضع مكعبات الثلج في كأس التقديم ومن ثم سكب العصير فوقه.
- تزيين سطح الكأس من خلال المكسرات المبشورة.
- يقدم بارد للضيوف أو لأفراد الأسرة.