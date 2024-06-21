“لحر الصيف” طريقة عمل عصير الأفوكادو بالتمر والحليب مغذي ومشبع ومفيد

تعد ثمار الأفوكادو من الثمار الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة والنافعة للجسم والبشرة والصحة بشكل عام، حيث تتعدد الوصفات التي يتم فيها استخدام الافوكادو كالعصائر والكيك والسلطات والصوصات والأطباق الجانبية، ولزيادة القيمة الغذائية لعصير الأفوكادو يتم خلطه مع الثمر والعسل لتقديم مشروب صحي ومفيد للكبار والصغار على حد السواء.

مقادير عمل عصير الأفوكادو بالتمر والحليب في المنزل

فيما يلي نوضح المقادير الدقيقة لإعداد وتحضير ألذ كوب عصير منعش ومغذي ولذيذ ومرطب في فصل الصيف، حيث يتطلب الأمر تجهيز المكونات التالية:

ثمرة واحدة من الأفوكادو.

2 كوب حليب كامل الدسم.

60 جرام ثمر منزوع النواة.

10 مل من عسل النحل.

20 جرام مكسرات مبشورة.

طريقة عمل عصير الأفوكادو بالتمر والحليب

فيما يلي نوضح الخطوات الدقيقة والصحيحة لتحضير عصير شهي بجودة العصير الجاهز من الفنادق والمطاعم، حيث يتم التحضير من خلال اتباع الخطوات التالية: