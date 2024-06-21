شوكت على الظهور.. نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الاول pdf عبر موقع وزارة التربية العراقية epedu.gov.iq

يعيش العديد من الطلاب وأولياء الأمور في حالة من القلق والتوتر بانتظار الإعلان عن نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الاول، يتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج خلال الأيام المقبلة، وقد أكدت الجهات المختصة في وزارة التربية العراقية حرصها الشديد على إصدار النتائج النهائية بعناية فائقة ودقة عالية في أقرب وقت ممكن لضمان حقوق جميع الطلاب في توزيع الدرجات بشكل عادل ومنصف.
انتهت اختبارات الصف الثالث المتوسط لهذا العام في يوم الخميس الموافق الثالث من يونيو 2024، وقد تميزت اختبارات هذا العام عن الأعوام السابقة بزيادة كبيرة في عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء الامتحانات النهائية من مختلف أنحاء العراق، هذا الإقبال الكبير يعكس تطلع الطلاب للحصول على نتائجهم والانتقال إلى المرحلة التالية من مسيرتهم التعليمية.
نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الاول
وزارة التربية العراقية تعمل جاهدة لضمان أن تتم عملية تصحيح الأوراق ورصد الدرجات بأعلى مستوى من الدقة والشفافية، الهدف هو تقديم نتائج موثوقة تضمن لكل طالب تقييما عادلا لأدائه العملية تتطلب وقتا وجهدًا لضمان أن كل درجة تمنح تعكس بشكل دقيق أداء الطالب في الامتحانات.
لتسهيل الحصول على النتائج سيتم نشرها على موقع نتائجنا المعروف أيضا باسم ملازمنا، وكذلك على الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية هذه المنصات الإلكترونية توفر وسيلة مريحة وسهلة للطلاب وأولياء الأمور للاطلاع على النتائج فور توفرها.
رابط نتائج الثالث المتوسط 2024 بالاسم والرقم الامتحاني
للاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الاول ، هناك عدة طرق متاحة للطلاب وأولياء الأمور، ومن أبرز هذه الطرق استخدام المواقع الإلكترونية التابعة لوزارة التربية والتعليم العراقية للاستفادة من هذه الخدمة، يمكن اتباع الخطوات التالية:
- ابدأ بفتح المتصفح والانتقال إلى الصفحة الإلكترونية الرسمية لوزارة التربية العراقية أو من خلال موقع نتائجنا.
- بمجرد دخولك إلى الموقع ابحث عن الخانة المخصصة لنتائج الاختبارات النهائية وانقر عليها للوصول إلى الصفحة المطلوبة.
- في الصفحة الخاصة بالنتائج اختر نتائج الصف الثالث المتوسط لتحديد الفئة الدراسية التي تريد الاطلاع على نتائجها.
- ستحتاج إلى إدخال اسم المحافظة التي يقيم فيها الطالب هذا يساعد في تنظيم البيانات وتسهيل عملية البحث.
- بعد تحديد المحافظة قم بكتابة الاسم الرباعي للطالب ورقم الاختبار الخاص به في الحقول المخصصة لذلك يجب التأكد من إدخال المعلومات بدقة لضمان الحصول على النتيجة الصحيحة.
- بعد ملء جميع المعلومات المطلوبة، انقر على زر ظهور النتيجة لعرض نتيجة الطالب.