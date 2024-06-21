شوكت على الظهور.. نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الاول pdf عبر موقع وزارة التربية العراقية epedu.gov.iq

يعيش العديد من الطلاب وأولياء الأمور في حالة من القلق والتوتر بانتظار الإعلان عن نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الاول، يتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج خلال الأيام المقبلة، وقد أكدت الجهات المختصة في وزارة التربية العراقية حرصها الشديد على إصدار النتائج النهائية بعناية فائقة ودقة عالية في أقرب وقت ممكن لضمان حقوق جميع الطلاب في توزيع الدرجات بشكل عادل ومنصف.

انتهت اختبارات الصف الثالث المتوسط لهذا العام في يوم الخميس الموافق الثالث من يونيو 2024، وقد تميزت اختبارات هذا العام عن الأعوام السابقة بزيادة كبيرة في عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء الامتحانات النهائية من مختلف أنحاء العراق، هذا الإقبال الكبير يعكس تطلع الطلاب للحصول على نتائجهم والانتقال إلى المرحلة التالية من مسيرتهم التعليمية.

نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الاول

وزارة التربية العراقية تعمل جاهدة لضمان أن تتم عملية تصحيح الأوراق ورصد الدرجات بأعلى مستوى من الدقة والشفافية، الهدف هو تقديم نتائج موثوقة تضمن لكل طالب تقييما عادلا لأدائه العملية تتطلب وقتا وجهدًا لضمان أن كل درجة تمنح تعكس بشكل دقيق أداء الطالب في الامتحانات.

لتسهيل الحصول على النتائج سيتم نشرها على موقع نتائجنا المعروف أيضا باسم ملازمنا، وكذلك على الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية هذه المنصات الإلكترونية توفر وسيلة مريحة وسهلة للطلاب وأولياء الأمور للاطلاع على النتائج فور توفرها.

رابط نتائج الثالث المتوسط 2024 بالاسم والرقم الامتحاني

للاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الاول ، هناك عدة طرق متاحة للطلاب وأولياء الأمور، ومن أبرز هذه الطرق استخدام المواقع الإلكترونية التابعة لوزارة التربية والتعليم العراقية للاستفادة من هذه الخدمة، يمكن اتباع الخطوات التالية: