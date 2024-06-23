نزل خلاص|..نظام الدراسة عام 1446 ثلاث فصول+جدول التقويم الدراسي لعام 1446 للمدارس

نظام الدراسة عام 1446 وفقا إلى التعديلات الأخيرة التي أعلنت عنها الوزارة تم تحديد موعد بداية العام الجديد الدراسي 1446 في المملكة العربية السعودية، حيث قامت وزارة التعليم بالكشف عن التقويم الخاص بالعام الجديد الدراسي لسنة 1446 الخاص بالطلبة والإداريين والمعلمين والمشرفين، وهناك الأخبار الكثيرة المنتشرة حول تقديم موعد العام الدراسي الجديد لهذه السنة، فتابعوا معنا لمعرفة كل التفاصيل الخاصة بمواعيد بدء الدراسة إلى كل الإداريين والطلبة والمعلمين، فهيا بنا.

نظام الدراسة عام 1446

تم تحديد موعد بدء الدراسة تبعا إلى التقويم الدراسي الحديث لكل المعلمين والطلبة والإداريين، أولا الطلبة سوف يعودون إلى الدراسة لسنة الجديدة في يوم 18 من شهر أغسطس ويوافق هجريا يوم 14 من صفر، وتم الإعلان عن موعد رجوع المشرفين إلى المدارس يوم التسعة وعشرين من شهر محرم ويوافق ميلاديا يوم أربعة أغسطس، والمعلمين سوف يعودون إلى المدارس مرة أخرى في يوم سبعة من شهر صفر ويوافق يوم 11 من أغسطس، والمواعيد هذه سوف يتم تطبيقها على كافة المدارس وعلى كافة المعلمين وفي جميع المحافظات في دولة المملكة العربية السعودية.

حقيقة إلغاء الثلاث فصول

حتى أن تم الانتهاء من السنة الدراسية 1445 لا يوجد أي مشكلة تخص نظام الثلاث فصول دراسية، بل بالعكس كان النظام يسير بصورة جيدة وكان هناك استجابة من الأهالي والطلبة بشكل إيجابي، إلى وقتنا الحالي يتم دراسة مدى فاعلية ذلك النظام، وذلك ليتم تطبيقه بصورة نهائية والاستمرار في القيام بتطبيقه، لذلك السبب الأنباء المنتشرة عن إلغاء نظام الثلاث فصول ليست صحيحة ولا يوجد أي أخبار عن تطبيق نظام الفصلين الدراسيين، وسوف يتم الإعلان عن التقويم الجديد قريبا.

كم تكون مدة العطلة الصيفية بالسعودية

العطلة الصيفية بدأت لكل الطلبة في السعودية منذ يوم 4 من شهر ذو الحجة وكان يوافق يوم 10 من شهر يونيو، وأعلنت الوزارة بأن سوف تكون مدة الإجازة الصيفية مدتها 68 يوم لكل الطلبة، ولكن الإداريين إجازاتهم تقل عن ذلك، فمن المعروف أنهم يعودون إلى المدارس بشكل مبكر عن الطلبة حتى يستعدون إلى استقبال السنة الدراسية الجديدة.